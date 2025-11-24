Gençlere 250 bin TL'ye kadar faizsiz evlilik kredisi! Kimler faizsiz evlilik kredisi alabilir, başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlere özel evlilik kredisinde limit artışına gidildiğini duyurdu. Genç çiftlerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla verilen faizsiz evlilik kredisi, yılbaşında yapılacak düzenlemelerle 250 bin TL'ye kadar çıkacak. Peki evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte 2026 güncel evlilik kredisi hakkında detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlere özel evlilik kredisi tutarının 250 bin TL’ye kadar çıkarılacağını açıkladı. 2026 Ocak ayı itibarıyla uygulanacak kredi artışı ile birlikte gençlerin evlenme oranının artması hedefleniyor. Peki evlilik kredisi başvurusu nereden yapılacak, şartları neler? İşte evlilik kredisine dair tüm ayrıntılar
EVLİLİK KREDİSİ TUTARI ARTIYOR
2026 Ocak ayından itibaren evlilik kredisi tutarı:
- 18-25 yaş aralığında olan gençlere 250 bin TL'ye,
- 26-29 yaş aralığında olan gençlere ise 200 bin TL'ye yükselecek.
Yılmaz, en yüksek kredi desteğinin 18-25 yaş aralığına verileceğini söyleyerek, özellikle bu yaş aralığındaki evlilik oranının artmasını hedeflediklerini söyledi.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak, (01.10.2025 ve sonrası başvurularda uygulanacaktır.)
- Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak,
- Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
2026 Ocak’tan itibaren zamlanacak olan evlilik kredisi başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI
Evlilik kredisi alan çiftler ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Kredi aylık 6.250 tl olmak üzere 24 ay boyunca taksitler halinde ödenebilecek.
Çocuk sahibi olan çiftler ise talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek.