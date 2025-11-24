Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Faizsiz evlilik kredisi desteği tutarı artıyor! Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, başvurular nereden yapılacak, başvuru şartları neler?

        Gençlere 250 bin TL'ye kadar faizsiz evlilik kredisi! Kimler faizsiz evlilik kredisi alabilir, başvuru şartları neler?

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlere özel evlilik kredisinde limit artışına gidildiğini duyurdu. Genç çiftlerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla verilen faizsiz evlilik kredisi, yılbaşında yapılacak düzenlemelerle 250 bin TL'ye kadar çıkacak. Peki evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte 2026 güncel evlilik kredisi hakkında detaylar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlere özel evlilik kredisi tutarının 250 bin TL’ye kadar çıkarılacağını açıkladı. 2026 Ocak ayı itibarıyla uygulanacak kredi artışı ile birlikte gençlerin evlenme oranının artması hedefleniyor. Peki evlilik kredisi başvurusu nereden yapılacak, şartları neler? İşte evlilik kredisine dair tüm ayrıntılar

        2

        EVLİLİK KREDİSİ TUTARI ARTIYOR

        2026 Ocak ayından itibaren evlilik kredisi tutarı:

        - 18-25 yaş aralığında olan gençlere 250 bin TL'ye,

        - 26-29 yaş aralığında olan gençlere ise 200 bin TL'ye yükselecek.

        Yılmaz, en yüksek kredi desteğinin 18-25 yaş aralığına verileceğini söyleyerek, özellikle bu yaş aralığındaki evlilik oranının artmasını hedeflediklerini söyledi.

        3

        BAŞVURU ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

        - Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

        - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak, (01.10.2025 ve sonrası başvurularda uygulanacaktır.)

        - Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak,

        - Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

        - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

        - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

        - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

        - Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

        4

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        2026 Ocak’tan itibaren zamlanacak olan evlilik kredisi başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek.

        E-DEVLET EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU İÇIN TIKLAYINIZ

        5

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI

        Evlilik kredisi alan çiftler ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Kredi aylık 6.250 tl olmak üzere 24 ay boyunca taksitler halinde ödenebilecek.

        Çocuk sahibi olan çiftler ise talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları