Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi bankaların listesi ile hangi banka ne kadar kredi veriyor, en çok veren banka hangisi?

        Bankalar 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor! 2025 Eylül faizsiz kredi bankaların listesi

        Bankalar, yeni müşterilerine sundukları faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Şu anda beş banka, sadece yeni hesap açanlara faizsiz nakit desteği ve kredi imkânı sağlıyor. Bu krediler, 90 bin liraya kadar çıkabiliyor ve 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebiliyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 12:16 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bankalar, yeni müşteri çekmek amacıyla faizsiz kredi fırsatlarını devam ettiriyor. Hâlihazırda beş banka, yalnızca ilk kez hesap açacak müşterilere özel faizsiz nakit desteği ve kredi imkânı sunuyor. Bu krediler 90 bin liraya kadar çıkabiliyor ve 3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebiliyor. İşte faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…

        2

        QNB

        QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

        - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        3

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

        - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

        - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        4

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

        - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        5

        DENİZBANK

        DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

        - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

        - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        6

        ENPARA

        Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası