Fakir yeni ürününü Zuchex Fuarı’nda tanıttı

Elektrikli ev aletleri sektörünün öncü markalarından Fakir Hausgeräte, ev ve mutfak gereçleri endüstrisini tek bir çatı altında toplayan Zuchex Fuarı’nda yapay zeka destekli en yeni icatlarını tanıttı.

Alman teknolojisine sahip markanın yapay zeka kullanarak geliştirdiği ev konforu grubunda yer alan; ıslak ve kuru süpürgeleri, buharlı temizleyicileri ve cam temizleme robotlarının yanı sıra, geleneksel kahve makinelerini raflara kaldırtan Delonghi kahve makineleri, cilt bakımında kalıpların ötesine geçen markası İYO’nun yaşlanma karşıtı yeni ürünleri, Milkymoothie Kişisel Blender, çiğ sütten direkt yoğurt yapabilen Pasteur Yoğurt Makinesi gibi ürünleri fuarda ilgi gördü. Fuarın en çok merak uyandıran teknolojisi ise Fakir Hausgeräte’nin yeni mutfak robotu NoteCook oldu. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulacak olan NoteCook, mutfakların dijitalleşen geleceği konusunda ipuçları verdi.

REKLAM Fakir Hausgeräte, standında Masterchef All Star yarışmacıları Sefa Okyay Kılıç ve Kıvanç Karadeniz’i ağırladı. NoteCook ile hünerlerini gösteren şefler, Kadir Çöpdemir moderatörlüğünde eğlenceli bir yarışmaya imza attı. Şefler, NoteCook ve aynı malzemeleri kullanarak kendi özgün tariflerini oluşturdular. Heyecan, rekabet ve lezzet dolu yarışmada NoteCook, mutfakta en çok zaman alan zorlu tarifleri bile kısa sürede hazırlayarak hem şeflerin hem de ziyaretçilerin beğenisini topladı. “TEKNOLOJİ VE GASTRONOMİNİN İÇ İÇE OLMASI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR” NoteCook’u ilk kez deneyimleyen Sefa Okyay Kılıç, “Teknoloji, söylentilerin aksine sektörde işimizi elimizden almaktan ziyade işimizi daha da fazla kolaylaştırıyor. Çünkü artık yeni nesil şefler yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu tarz teknolojik kolaylıklar Türk gastronomisinin devamlılığı için bence gerekli. Bu tür cihazların özellikle annem gibi mutfakta fazla zaman geçirenler için büyük bir kolaylık olduğunu söyleyebilirim. Her türlü ihtiyacı sağlayabiliyor. Sebzeleri, sosları, etleri buharda sadece 15 dakikada pişirmek gerçekten mucizevi bir deneyimdi” dedi.