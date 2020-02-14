Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray’ın yaklaşık 3 hafta önce deplasmanda karşılaştığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyunu terkeden Radamel Falcao’nun dün takımla birlikte çalışmalara katılması Sarı-Kırmızılı camiada bayram havası yaşattı. Yıldız futbolcularını bir an önce sahada görmek isteyen taraftarlar, sosyal medya üzerinden sevinç mesajları paylaştı. Ancak henüz yüzde 100 hazır olmayan Kolombiyalı golcünün pazar günü TT Stadı’nda oynanacak Yeni Malatya maçının 90 dakikasında süre alamayacağı öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in yıldız golcüsünü Malatya maçının son bölümünde oyuna alarak maç kondisyonunu arttıracağı ve bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de Kadıköy’e Falcao’yla çıkmak istediği bildirildi. Öte yandan sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi’nin de derbiye kadar hazır hale gelebileceği ifade edildi.