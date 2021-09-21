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Haberler Gündem 3. Sayfa KADINA ŞİDDET BİTMİYOR! Falçatayla eşinin yüzünü yarayan sanığa 'iyi hal' indirimi! - Haberler
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Ukraynalı eşini falçatayla yüzünden yaralayan sanığa "iyi hal" indirimli 11 yıl 8 ay hapis

Bakırköy'de boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim'i (28) falçatayla yüzünden yaralayan tutuklu sanık Mesut Öztürkmen'in (44) cezası açıklandı. Davada sanık, 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

KADINA ŞİDDET BİTMİYOR! Falçatayla eşinin yüzünü yarayan sanığa 'iyi hal' indirimi! - Haberler
Falçatalı vahşette 'iyi hal' indirimi!
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DHA

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile müşteki Anna Butim ve taraf avukatları katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"FALÇATAYI BİLEREK YÜZÜNE VURDUM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mesut Öztürkmen, "Gidip mağdurun saçını çektim ve elimdeki bıçakla yüzüne vurdum. Eğer öldürmek isteseydim, gayet tabi doğrudan direkt boğaz bölgesine de vurabilir, hatta yanımda ateşli silah da getirebilirdim. Ben bilerek yüzüne vurdum. Çünkü daha öncesinde bana benim yaşlı olduğumu, kendisinin genç olduğunu belirterek bazı serzenişlerde bulunmuştu. Bunu da düşünerek bu şekilde davrandım. Benim herhangi bir suç kaydım yoktur. Mahkemenize her şey içtenlikle anlattım. Beraatime ve tahliyemi karar verilmesini talep ederim" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE CEZA 11 YIL 8 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Öztürkmen'i 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi de uygulanmasıyla sanık Öztürkmen'in cezası 11 yıl 8 ay'a düşürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bulunan bir AVM'de 15 Ocak'ta gerçekleşen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede anlatıldı. İddianamede mağdur Anna Butim'in şüpheli Mesut Öztürkmen'e boşanma davası açtığına ve uzaklaştırma kararı aldığına da yer verildi. Şüpheli Mesut Öztürkmen'in eşinin bir alışveriş merkezinde çekilmiş fotoğraflarını gördüğü bunun üzerine olay gününden birkaç gün öncesinde AVM'ye gidip beklemeye başladığı anlatıldı. Olay günü şüphelinin mağdur Anna'yı görerek falçatayı çıkarıp eşinin göremeyeceği şekilde arkadan saldırarak mağdur Anna'nın kulağı ile burun arasındaki kısmı kestiği belirtildi. Şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, çevredekilerin şüpheliyi engellemeye çalıştığı ancak Öztürkmen'in falçatayı rastgele sallayarak eylemini tamamlamaya çalıştığına yer verildi. Eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Öztürkmen'in "Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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