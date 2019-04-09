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Antalya'da, edinilen bilgiye göre saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu Plajı'ndaki falezlerde, bir kişi ölümden döndü. Plaja inen merdivenlerin ön bölümündeki seyir noktasında, iddiaya göre, ayakkabısını çıkaran 31 yaşındaki Emin Yalçın A., rüzgarlı havanın da etkisiyle bir anda dengesini kaybetti. Dengesini toplayamayan Emin Yalçın A., zemindeki kayalık alana kayarak düştü.
GÜÇLÜKLE KURTARILDI
İHA'da yer alan habere göre çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Emin Yalçın A.'nın bulunduğu alana merdivenlerden ve kayalık alandan güçlükle ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Boyunluk takılıp sedyeye alınan Emin Yalçın A., düşmemesi için sıkı şekilde bağlandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Zaman zaman dev dalgaların dövdüğü falezlerde zor anlar yaşayan ekipler, elden ele aldıkları sedyeyi güvenli bölgeye güçlükle ulaştırdı. Emin Yalçın A., daha sonra merdivenlerden ambulansın olduğu bölgeye taşındı. “Ölüyorum yardım edin, Allah için yardım edin” diye bağıran Emin Yalçın A., ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.
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