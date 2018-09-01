Famalicao - Arouca maçı ne zaman?

Famalicao ve Arouca, 02 Eylül 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Famalicao 6 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Arouca 3 puanda ve 11. sırada. Famalicao, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Arouca, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 715 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Famalicao kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Arouca sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Famalicao önceki hafta Arouca mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Arouca ise Famalicao karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Famalicao, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Famalicao, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Arouca, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arouca 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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