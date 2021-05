Far Cry 6 oyununun yayınlanan fragmanında silahlar, araçlar, karakterler ve mekanlar gibi birçok detayı oyunculara sunan oyun içi görüntülerin yanı sıra; kadın ya da erkek olarak seçilebilen baş karakterin de tanıtımı yapıldı. İşte Far Cry 6 çıkış tarihi ve fiyatı...

FAR CRY 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Yapılan açıklamaya göre Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülecek. Büyük bir hayran kitlesinin artık beklemekte zorluk çektiği oyun; PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve Google Stadia platformları için satışa sunulacak.

Far CryFar Cry6 HAKKINDA

Zamanın adeta geçmişte takılıp kaldığı tropikal bir cennete, Yara'ya hoş geldin. Yara diktatörü Anton Castillo, en az kendi kadar acımasız oğlu Diego ile birlikte, ülkeyi geçmişin parlak günlerine geri döndürme iddiasıyla demir yumrukla yönetiyor ve hiçbir zorbalıktan kaçınmıyor. Bu kanlı rejime karşı devrimci bir mücadele de ateşleniyor.

ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞ

Yara yerlisi Dani Rojas olarak, rejimi devirip ülkeyi özgürlüğe kavuşturacak bir gerilla mücadelesine atılacaksın.

YARA PARAMPARÇA

Bugüne kadarki en geniş Far Cry dünyasında, Yara'nın ormanlarında, sahillerinde ve başkenti Esperanza'da Anton'un askerlerine karşı savaş.

GERİLLA ATEŞ GÜCÜ

Zalim rejimi yerle bir etmek için derme çatma, el yapımı silah ve araçlarla savaş, Amigos denilen vahşi hayvanları da bu mücadeleye kat.

Far Cry 6’yı ön sipariş veren oyuncular “Libertad Paketi”ne erişebilecekler. İçeriğinde Chorizo için “Libertad Kıyafeti” ve düşmanlarınızı kendi mezarlarında dans ettirecek gelişmiş bir disk atar silah olan “Discos Locos” bulunur. Far Cry 6’yı Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, Xbox Series X | S ve PlayStation 5’te ellerindeki sürümü ilave bir ücret ödemeden yeni nesle yükseltebilecek.

FAR CRY 6 SATIŞ FİYATI

Oyunun farklı platformlardaki ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:

Epic Games Store:

Far Cry 6 Standard Edition: 269 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 449 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 495 TL

PlayStation Store:

Far Cry 6 Standard Edition: 569 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 809 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 959 TL

Xbox Store:

Far Cry 6 Standard Edition: 600 TL

Far Cry 6 Gold Edition: 800 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition: 950 TL ancak şu an 95 TL indirim ile 855 TL