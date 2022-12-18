Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!

Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi ile kariyerinde büyük bir adım atan Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü ismin sosyal medya hesabında yayınladığı beyaz mini elbiseli pozları çok konuşuldu. Farah Zeynep Abdullah'ın gönderileri kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

ABONE OL
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!

    Son olarak Bergen filminde, usta sanatçıyı canlandıran ve olumlu yorumlar alan Farah Zeynep Abdullah, fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve Kıvanç Yörüten'e poz verdi. Ünlü ismin gönderileri saniyeler içerisinde sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!

    Bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah, beyaz saten elbiseli ve siyah elbiseli gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!

    Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir televizyon dizisinde rol almayacağını söyleyen Farah Zeynep Abdullah, yoğun set saatleri nedeniyle yıprandığını söylemişti. Ünlü oyuncu son olarak bu yılın başında Bergen filmiyle izleyici karşısına geçmişti.
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!

    Başarılı oyuncu bir dönem DJ Artz ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Farah Zeynep Abdullah'ın şu sıralar Umut Evirgen ile aşk yaşadığı dedikoduları ortalarda dolaşıyor. Çiftten konuyla alakalı kesin bir açıklama gelmedi.
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!

    İşte Farah Zeynep Abdullah'ın çok konuşulan gönderileri...
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!
  • Farah Zeynep Abdullah sosyal medya pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun beyaz elbiseli fotoğraflarına yorum yağdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.