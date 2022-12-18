Son olarak Bergen filminde, usta sanatçıyı canlandıran ve olumlu yorumlar alan Farah Zeynep Abdullah, fotoğrafçı Ali Kalyoncu ve Kıvanç Yörüten'e poz verdi. Ünlü ismin gönderileri saniyeler içerisinde sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.