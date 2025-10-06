Farah Zeynep Abdullah yaza veda etti
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine "Yaza ne kadar kaldı?" diye sordu ve yaz sezonuna veda etti
Giriş: 06.10.2025 - 19:01 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:01
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaza veda eden ünlüler arasına katıldı.
Abdullah, güneşli bir günden kareler paylaştığı gönderisine "Yaza ne kadar kaldı?" ifadesine yer verdi.
Oyuncunun bu paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Fotoğraflar: Instagram
