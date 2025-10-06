Farah Zeynep Abdullah yaza veda etti Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine "Yaza ne kadar kaldı?" diye sordu ve yaz sezonuna veda etti

Habertürk Giriş: 06.10.2025 - 19:01 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:01 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL