Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 80'li yılların başarılı sanatçısı Faruk Tınaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşi ile muhabirlere konuşan Tınaz, sahnelere dönmek istemediğini belirtti.

"SAHNELERE DÖNMEK BENİ KORKUTUYOR"

Tınaz, "Ben en son albümü 2008 yılında çıkardım. O yüzden sahnelere dönmek beni korkutuyor. Sahnede olmak özel hayatımda problem olabilir. O yüzden ben böyle iyiyim" dedi.

"KENDİ ÇİFTLİĞİM VAR"

Yarış atlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Tınaz, "Kendi çiftliğim var, yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi, yarışları çoğu zaman kazanıyor" dedi.