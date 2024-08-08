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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Fas: 6 - Mısır: 0 | MAÇ SONUCU - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Fas: 6 - Mısır: 0 | MAÇ SONUCU

        Fas, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol erkekler kategorisindeki üçüncülük maçında Mısır'ı 6-0 yenerek bronz madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:39
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        Futbolda bronz madalya Fas'ın!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde bronz madalya Fas'ın oldu.

        Nantes kentindeki Beaujoire Stadı'nda Mısır ile oynadığı üçüncülük maçını 6-0 kazanan Fas, bronz madalyaya ulaştı.

        Bu kategoride Fransa ile İspanya yarın finalde karşılaşacak.

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