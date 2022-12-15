Fas'ın tarihi serüveni noktalandı

2022 Dünya Kupası biletini Vahid Halilhodzic ile epey başarılı bir performansla alan Fas'ta tecrübeli çalıştırıcının Hakim Ziyech ve Noussair Mazraoui gibi yıldız oyuncularla arasının açık olması da çalkantıların beraberinde teknik dierktör değişimini getirdi. Fas Kraliyet Federasyonu, Halilhodzic ile yollarını ayırırken kulübeyi de yerli bir teknik direktöre, Walid Regragui'ye emanet etti.