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Fas'ın tarihi serüveni noktalandı

İlk kez Orta Doğu'da düzenlenen bir Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarih yazan Fas'ın serüveni de Fransa maçıyla son buldu. Turnuvaya 81 günlük bir teknik direktörle gelen ve birçok oyuncusunu da sakatlığa kurban veren Fas, favori ve sömürgeci tarihleriyle de bilinen ülkeleri elemesi, gol sevinçleri, tribündeki gösterilerle turnuvanın en iz bırakan takımlarından biri oldu. İşte Fas'ın tarihi serüveni...

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  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    2022 Dünya Kupası biletini Vahid Halilhodzic ile epey başarılı bir performansla alan Fas'ta tecrübeli çalıştırıcının Hakim Ziyech ve Noussair Mazraoui gibi yıldız oyuncularla arasının açık olması da çalkantıların beraberinde teknik dierktör değişimini getirdi. Fas Kraliyet Federasyonu, Halilhodzic ile yollarını ayırırken kulübeyi de yerli bir teknik direktöre, Walid Regragui'ye emanet etti.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Böylece Afrika takımları tarihte ilk kez bir Dünya Kupası'na tamamen yerel antrenörlerle katılmış oldu. Walid Regragui'nin göreve gelişi sonrasında Ziyech'le Mazraoui de milli takıma geri döndü. 

     
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    HARIT SAKATLANDI

    Turnuva öncesinde Amine Harit'ten gelen kötü haber moralleri bozdu. Marsilya formasıyla 13 Kasım'da çıktığı Monaco maçında sakatlanan Harit kadrodan çıkarıldı ve Fas'ın yetenek tavanı da bir anlamda düşmüş oldu.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    81 GÜNLE KUPAYA GELDİ

    Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrikalı teknik direktör olan Faslı Walid Regragui, turnuvanın başlamasına sadece 81 gün varken göreve geldi.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Takımının başında turnuva da dahil sadece 8 maça çıkan Regragui, 1966'da Portekiz'i çalıştıran Otto Gloria'nın ardından yarı finale en az maç yaparak çıkan teknik direktör oldu. Gloria, yarı finale kadar 5 maçta Portekiz'in başındaydı.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    47 yaşındaki teknik adam, taktikleri ve sahadaki takım ruhuyla futbolseverlerin takdirini çoktan kazandı. Kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıran Regragui, Dünya Kupası'nda yarı final bileti alan teknik adamlar Didier Deschapms, Zlatko Dalic ve Lionel Scaloni'nin yanına adını yazdırmayı başardı.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

    Hırvatistan beraberliğiyle başladığı kupa yolculuğunda, grupta Belçika ve Kanada'yı yenen, son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz gibi güçlü bir takımı saf dışı bırakarak son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Sporseverlerin beğenisi kazanan hırsını ve atletizmini iyi kullanan "Atlas Aslanları", teknik direktör Walid Regragui'nin yarı finale kadar başarıya ulaşan taktiğiyle birleştirerek her maç tarihi skorlara ve rekorlara imza attı.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    İLK RAKİP GOLÜNÜ YARI FİNALDE YEDİ

    Savunma güvenliğini ön planda tutan Fas, bunun karşılığını son 8 maçta sadece 1 gol yiyerek aldı. Dünya Kupası'nda Portekiz, İspanya, Belçika ve Hırvatistan gibi takımlara kalesini kapatan Fas, turnuva öncesinde de Gürcistan'ı 3-0, Şili'yi de 2-0 yenerken, Paraguay ile golsüz berabere kaldı. 

     
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Fas Milli Takımı'nın kalesini koruyan Yassine Bono, tek Dünya Kupası'nda dört maçta gol yemeyen ilk Afrikalı file bekçisi olarak tarihe geçti. Turnuvada yediği tek golü kendi kalesine atan Fas, yarı finalin ise henüz başında geriye düştü ve rakipten yediği ilk golü yarı finalde yaşadı. 

     
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    YILDIZLARI EVE GÖNDERDİ

    Turnuva öncesi ne yapacakları merakla beklenen dünya futbolunun yıldızları, Fas'ın tarihi başarısının gölgesinde kaldı. Başta Portekizli Cristiano Ronaldo olmak üzere, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Gavi, Pedri, Alvaro Morata gibi yıldız futbolcular, Fas karşısında aldıkları sonuçlarla eve dönen oyuncular oldu.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    GOL SEVİNÇLERİ GÜNDEM OLDU

    Belçika maçındaki gollerden sonra 'şükür secdesi'ne yatan Faslı oyuncular bunu sonraki maçlarda da tekrarladı ve gündeme oturdu. Galip geldikleri ve tur atladıkları maçlardan sonra büyük sevinç yaşayan ve taraftarlarının bulunduğu tribüne giden Faslı futbolcular, sırtlarında bayraklarla toplu halde secdeye gitti.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Faslı oyuncular, İspanya maçının ardından sahada açtıkları bayrakla da Filistin'e desteklerini gösterdi. Portekiz mücadelesinin ardından da Filistin bayrağı açan futbolcular oldu.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    ANNELERİYLE SEVİNDİLER

    Çoğu göçmen ve yoksul çocuğu olan Faslı futbolcular İspanya ve Portekiz galibiyetlerini de anneleriyle birlikte kutladı. Doğup büyüdüğü İspanya'yı eleyen golü kaydeden Achraf Hakimi mücadelenin ardından annesine sarılırken fotoğraf milyonlarca beğeni aldı.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Portekiz galibiyetinden sonra annesiyle sevinen isim ise Soufiane Boufal oldu. Annesiyle birlikte saha kenarında dans eden Boufal'in görüntüsü de alkış topladı. Maçın ardından sosyal medya paylaşımında, "Annelerin sevinci dünyaya bedel" yorumunda bulunan Boufal, ülke kültüründe ailenin önemini vurguladı.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Fas televizyon kanalına konuşan teknik direktör Regragui'nin annesi, futbolculuk ve antrenörlük kariyerinde oğlunu takip etmek için ilk kez yurt dışına çıktığını söyledi.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    KENDİ DEĞERLERİNİ KORUDULAR

    Fas'ın kalesini koruyan ve 4 maç gol yemeyerek takımın başarısında büyük pay sahibi olan Yassine Bono'nun ise İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmesine rağmen basın toplantısında Arapça röportaj vermek istemesi dikkati çekti.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Bono’nun bu duruşu, son yıllarda Fransızca etkisini azaltma hususunda çeşitli adımlar atan Fas’ın ülkedeki sömürge izlerini silme çabalarına destek olarak yorumlandı.

     
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    ZIYECH'İN FEDAKARLIĞI ALKIŞ TOPLADI

    Milli takımın başarısı kadar futbolcuların aileleriyle olan bağı, yardımseverlikleri ve sevinçlerini secdeye giderek yapmaları da Fas'ı diğer takımlardan farklı bir yere koydu.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Fas'ın Chelsea'de forma giyen yıldızlarından Hakim Ziyech de örnek tutumuyla öne çıkan futbolculardan. 29 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından bu yana milli takım formasıyla kazanılan başarılardan gelen parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    SAVUNMASI 'SAKATA' GELDİ'

    Portekiz ve İspanya gibi devleri kupa dışına iten Fas'ın savunması da 'sakata geldi' Portekiz maçında forma giyemeyen Nayef Aguerd'in dışında Romain Saiss'ın sakatlığı da Fas teknik heyetini zorladı. Hasta olan Mazraoui'yle birlikte üç futbolcu da Fransa maçı 11'inde yer alırken Aguerd mücadelenin başlamasına kısa süre kala sakatlandı ve 11'den çıkarıldı.
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Kaptan Saiss de maçın 20. dakikasında kenara değişiklik işareti yapıp yerini Amallah'a bıraktı. İdeal stoper tandemini kaybeden Fas'ta Mazraoui de oyundan çıkarak yerini Yahia Attiyat'a bıraktı. 

     
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    FRANSA'DAN RÖVANŞI ALAMADILAR

    Yarı finalde Fransa'ya 2-0 mağlup olan Fas, bir dönem sömürgesi olduğu Fransa'dan 'rövanşı' futbolda alma fırsatını da kullanamadı. Fas'ı 1912-1956 yıllarında sömürge yönetimine alan Paris yönetiminin Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelerle kanlı bir sömürge geçmişi bulunuyor.

     

     
  • Fas'ın tarihi serüveni noktalandı - Dünya Kupası haberleri - Fas'ın tarihi başarıları

    Fransa'nın geçen yıl Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesi bu ülkelerle ilişkilerinde yeniden gerilime neden olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor" ve "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" açıklamaları da İslam dünyasında tepkiyle karşılanmıştı.

     

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