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        Haberler Dünya Fas'taki depremde can kaybı artıyor!

        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!

        Fas'ta 8 Eylül gecesi Marakeş'e bağlı El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:51
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        Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 862'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldiği bildirildi.

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        Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

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        Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem sonucu can kaybının 2 bin 862'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 562'ye çıktığı belirtildi.

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        FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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        Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

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        İçişleri Bakanlığı, bugün daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 681 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 501 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #FAS
        #Deprem
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