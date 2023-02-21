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'Fatih Altaylı ile Teke Tek'in bu akşamki konukları

Fatih Altaylı'nın sorulamayanları sorduğu ekran klasiği 'Fatih Altaylı ile Teke Tek' gerçeği aramaya, gündemi belirlemeye ve tartışmaya devam ediyor

'Fatih Altaylı ile Teke Tek'in bu akşamki konukları
HABERTURK.COM
  • Yıllar önce deprem gerçeğiyle ilgili neler söylemişti?
  • Afet bölgesinden gözlemleri neler, siyaset deprem gerçeği karşısında ne yapmalı?
  • Hangi adımları atmalı?

Fatih Altaylı soruyor, saat 20.00’de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Fatih Altaylı ile Teke Tek'te yanıtlıyor.

  • Afet bölgesi neden yeniden sallandı?
  • 11 ilde risk devam ediyor mu?
  • Büyük İstanbul depremi için olası senaryolar neler, yapı stoğu sorunu nasıl çözülecek?

Fatih Altaylı soruyor, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Anke Friedrich ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Erdik yanıtlıyor.

Fatih Altaylı’nın sunduğu 'Fatih Altaylı ile Teke Tek', bu akşam saat 20.00’de Habertürk TV’de.

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