Fatih Altaylı: Mesut Özil yüzde 50 form tutsa, Süper Lig'e üç beden büyük gelir

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI

"Deplasmanlar kıymetlidir. Deplasmanda kazanıp, sahanda maç vermeyeceksin. Deplasmanda kazanmayıp, şampiyon olan takım pek azdır."

OSMAN-SİNAN ARASINDAKİ POZİSYON

"SARIYA DA KIRMIZIYA DA HAYIR DEMEM"

"Karar sarı da olabilir, kırmızı da olabilir. Buradaki mesele standardizasyon. Hakemlerin neye ne göstereceği durum, hakemin ruh haline, medyada çıkan haberlere, hakem üzerinde yaratılan etkiye bağlı olarak her türlü karar her an aşağı ya da yukarı olacak şekilde değişebiliyor. Aynı pozisyona, sarı, kırmızı hatta faul bile çalmamak durumu olabiliyor. Bunu aynı zamanda PFDK, Tahkim kararlarında da görüyoruz. Tamamen keyfe keder, adamına göre, somut şartlara bakmayan, içinden geçeni yapmaya yönelik bir tavır var. Ben yaptım oldu tavrı, Türkiye'de egemen tavırdır. Alışacağız buna..."

"PELKAS NE YAPTIĞINI BİLEN YEGANE ADAMLARDAN"

"Pelkas bana sorarsan Fenerbahçe'de çaba gösteren, futbol adına ne yaptığını bilen yegane adamlardan. Ozan ile Pelkas hep futbol adına bir şey yaratma çabasındaydı. Geldiği günden beri doğru işler yapmaya çalışan bir oyuncu olarak gördüm. Orada Sosa ne kadar kötü anlayamadım. Çok garip."

YAYINCI KURULUŞ'UN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATI KULLANMASI

"BURADAKİ KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT, CEZALIK BİR SUÇ"

"Fenerbahçe yayıncı kuruluşun kendilerine yapmış olduğu terbiyesizliğe doğru bir hamle yapıyor. Yapan kimse onu cezalandırmak kolay bir şey. Dijital tezahürat yayınlıyorsunuz, Fenerbahçe'ye küfreden bir yeri seçiyorsun. Bırak Fenerbahçe'yi, herhangi birisine küfürlü tezahüratı siz bile bile yayına veriyorsunuz bir kere burada RTÜK'lük bir suç var. Amerika'da RTÜK benzeri kuruluşun şimdiye kadar bir televizyona vermiş en ağır ceza, bir spor müsabakasında Amerikan futbol finali sırasında bir sanatçının göğüslerini açmasıyla ilgili ceza. Ali Koç'un tepkisinin sadece bununla sınırla olmadığını, çok daha geniş perspektifte beIN SPORTS'la aralarında olduğu çok daha başka şeylerin buraya yansıdığını söyleyebilirim. Belli ki bunun bir altyapısı var."

"beIN SPORTS'u benden fazla eleştiren yok. Kurulduğu günden beri aboneyim. Bizde daimi abone kekodur. İkide bir 'Ben bırakıyorum' deyin ekstra indirim alırsınız. Sahibi Türkler iken de gayri ahlakiydi, şimdi de öyle."

"HANDE SÜMERTAŞ'IN BUNUNLA UĞRAŞACAĞINI DÜŞÜNMEK YANLIŞ"

"Hande Sümertaş değil oraya kimi koysan, en simgesel kim? Oraya Fatih Terim'i koy böyle bir şey yaptıramaz. Normalde kimse bunlarla uğraşmaz. Hande Sümertaş'ın bununla uğraşacağını düşünmek bana yanlış geliyor. Ben aşırı bir Galatasaraylıyım. Beni beIN SPORTS'a koy, aman bana laf gelmesin diye tam aksine Fenerbahçe lehine yapabilirim. Ben de beIN SPORTS'ta tüm spikerlerin Fenerbahçeli olmasından rahatsızım açıkçası. Ama öyle mi, bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum."

MESUT ÖZİL TRANSFERİ

"MESUT ÖZİL'İ KİM TRANSFER ETMEK İSTEMEZ?"

"Mesut Özil'in haftalık aldığı para 350 bin sterlin. 40 hafta 14 milyon sterlin. Yaklaşık 17 milyon Euro. Fenerbahçe'ye niye gelsin? Şu olabilir; Arsenal 'Ben Fenerbahçe'ye vereyim, bunun ne kadarını alsam Fenerbahçe'den kârdır. Sonrasında satarım, alır almaz, ne kurtarırsam kârdır' diye bakabilir. Sonrasında devam ederse bu çocuğun Fenerbahçe'den alacağı para dışında başka talibi yok demektir. Olmayacak bir hikâye değil. Olacak bir hikâye mi? Mesut bu kadar ucuzladıysa olabilir. Ucuzlamadıysa, nasıl olur bilemiyorum. Kim istemez Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi, Alman milli takımının beyni olmuş, İngiliz futbol takımının en değerli futbolcusu olmuş. Kim istemez? Yüzde 50 forma girse Süper Lig'e üç beden büyük gelir. Bazen gelmediğini görüyoruz Falcao örneğinde olduğu gibi ama Mesut biraz daha bu ülkenin vatandaşı. Fenerbahçe'yle kendisini özdeşleştirebilir, futbolun sonbaharında Fenerbahçe'ye ilkbaharı yaşatabilir. Hagi gibi."

KASIMPAŞA, ALANYASPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ

"Alanyaspor'a kimse kötü futbol oynuyor, bir sistemi yok diyemez. Bazen oyuna hakim olursunuz, puana hakim olamazsınız. Kasımpaşa'yı geçen hafta sert eleştirdim. Bu hafta da çok şahane futbol oynamadı ama oyunun gereğini oynadı bu kez. 10 kişiyle oradan üç puanla dönmek iyi bir şey. İzleyebildiğim kadarıyla maç da kötü bir maç olmamış. Her iki takım da pozitif futbol oynadı."

UÇK TARAFINDAN OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A VERİLEN CEZA

"GALATASARAY BAŞKANINI SEVMEM AMA BURADA HAKLI"

"Konunun tarafları Çaykur Rizespor, diğeri Galatasaray. Bu işin hiçbir tarafında Fenerbahçe yok. Galatasaray mevcut başkanını günahım kadar sevmediğini, Galatasaray'a zerre kadar yakışmadığını söylediğimi herkes biliyor. Ama burada haklı."

İRFAN CAN, GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

"GALATASARAY GALİBA İRFAN CAN'I FENERBAHÇE ALSIN İSTİYOR"

"Galatasaray'ın bu açıklamalarından sonra büyük ihtimalle İrfan Can ve Visca Fenerbahçe formasını giyecek. Tarih böyle işliyor, Galatasaray talip oluyor Fenerbahçe daha çok para veriyor, vermese bile alıyor. Galiba Galatasaray, İrfan Can'ı Fenerbahçe alsın istiyor."

GALATASARAY'IN 6-0'LIK GENÇLERBİRLİĞİ GALİBİYETİ

"DIAGNE OYNARSA GALATASARAY'IN ORTA SAHASI GOL ATAR"

"Gençlerbirliği kötüydü. Galatasaray da hızlı oynadı. Hızlı oynayınca çok etkili bir takım haline geliyor. Geriye geldiği zaman saçmalıyor. Galatasaray'ın hızlı oyun yapacağı kapasitesi var. Galatasaray'da bir sürü yanlış var. Saha yönetimiyle ilgili. Bu Diagne ile oynayın. Diagne oynadığı zaman Galatasaray orta sahası gol atar diye 100 kere söyledim. Sürekli oynatırsan bu oyuncunun güveni kendine gelir. Ayrıca bu adam orta saha oyuncularına gol attırır. Diagne'nin oyunda olduğu süre içerisinde Feghouli'nin üç gol atması şansa veya gökten gelmiş vahiye bağlı değil. Galatasaray doğru kadro kurmalı."

DIAGNE-BABEL ARASINDAKİ PENALTI TARTIŞMASI

"BIRAK PENALTIYI DIAGNE ATSIN. SATACAKSAN ONDAN PARA KAZANACAKSIN"

"Bırak Diagne penaltıyı atsın. Bırak mutlu olsun. Penaltıyı atsa çıkarken bu kadar tepki göstermez. Diagne için bir şey ifade ediyor o penaltıyı atmak. Ben o kulüpte sorumlu mevkiinde olsam gerçekten bunu yapmalarına izin vermem. Buna karışırım kardeşim. Babel bugün var yarın yok, olursa Diagne'den bir şey olur. Satacaksan ondan para kazanacaksın."

HALİS ÖZKAHYA'NIN PERFORMANSI

"GALATASARAY YÖNETİMİ KIYAMETİ KOPARMALIDIR!"

"Kırmızı kartla ilgili mesele sadece Galatasaray değil herkesin başını ağrıtan bir durum. Evde fırça yemiş, parasız kalmış falan filan mı diye düşünülüyor. O kadar standart dışı ki. Oğulcan'ın gole gittiği pozisyon. Çok net bir şekilde çocuğun topa eli değmemiş. Üstelik VAR gibi bir şey var. Hakem sen görmemişsin. Git VAR'a bak. Eğer haksızsa bu golü VAR'la iptal ettirmek mümkün değil mi? 6-0 olunca unutuluyor. Burada bu hakemin bunu şans eseri yapması gibi bir durum yok. Bu kasıttır. Galatasaray yönetimi kıyameti koparmalıdır."

"Bu arkadaş hakem falan değil. Bu hakem daha çok maç yönetir. Artık Türkiye'de hiç kimse futbol sahasında bittiğini düşünmüyor. Bu işlerin büyük bir hesap içerisinde yapıldığını artık Türkiye'de öyle olmasa bile insanlar düşünüyor."

ÜBEYD ADIYAMAN'A HAKARET EDİLMESİ

"Türkiye'nin milli kalecisi İngiltere'den 8 gol yedi. Herkes gol yiyebilir. Dünyanın en iyi kalecisi Barcelona kalecisi 5 tane yedi. Her kaleci bir gün 5 golü, 6 golü tadabilir. Übeyd kardeşim de bilsin ki sosyal medyayı ciddiye almayın. Yüzde 20'si işe yarayan insanlar, yüzde 80'i çöpten çöp, foseptikten foseptiktir. Sıfır karakterden oluşan bir grup şerefsizdir. Sosyal medyada bir kişi birisine 'şikeci' diyor ise, o elinde imkan olsa babasını satacak aşağılık şerefsizdir. Sosyal medyada 1 milyon takipçim varsa bunun 200 bini kayda değer, 800 bini çöptür."

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI

"SERGEN YALÇIN'DA SİYASET YOK. NE DÜŞÜNÜYORSA SÖYLÜYOR"

"Maçın ilk yarısını seyrettim, keyifli maçtı. İkinci yarının özetini seyrettim. Hakemlerin genel olarak kötü olması bir yana Sergen'in dikkat çektiği nokta bir yana. Hakemler karar verirken fazla hesaplı kitaplı davranıyor. Bir oyuncu hakemi aldatmaya yönelik hareket yapıyorsa kart verilir. Bu zaman zaman takım gözetilerek cezalandırılıyor. Sergen'in söylediği her şey çok doğru. Sergen'de siyaset yok, ne düşünüyorsa söylüyor."

"DERBİDE BEŞİKTAŞ AĞIR BASIYOR"

"Beşiktaş-Galatasaray maçı iki takım açısından zor mücadele. Beşiktaş'ın forvet hattı, Galatasaray'ın savunma zaaflarını iyi değerlendirebilecek durumda. Marcao oynayacak. Taylan'ın Galatasaray açısından ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, oynaması lazım. Bu maç için çok bir şey söyleyemiyorum ama biraz Beşiktaş ağır basıyor. Belhanda oynatılırsa ağırlığı olabilir, Falcao oynatılırsa yazık olur. Kritik bir maç, Beşiktaş favoridir."