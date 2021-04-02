Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Alparslan Erdem, Antalya kampında dizinden yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacaktır. Kulübümüz tüm süreci yakından takip etmektedir. Futbolcumuza en iyi koşulları temin edecek, tüm gereklilikleri yerine getireceğiz. Alparslan'ın sağlığına bir an önce dönmesini temenni ediyor, uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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