        Fatih Karagümrük - Göztepe: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Fatih Karagümrük - Göztepe: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, 3. haftanın açılış maçında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. İzmir temsilcisine üç puanı getiren golleri Olaitan ve Janderson kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Giriş: 22.08.2025 - 23:24 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:47
        Göztepe kazandı, zirveye çıktı!
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelirken, kazanan 2-0'lık skorla İzmir ekibi oldu.

        Göz-Göz'e üç puanı getiren golleri 40. dakikada Olaitan ile 65. dakikada Janderson kaydetti.

        Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Karagümrük ise ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        27. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu Göztepe'den geldi. Janderson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda, top kaleci Grbic'ten döndü. Arda Okan Kurtulan, altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamlayarak ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.

        40. dakikada Göztepe öne geçti. Kaleci Lis'in uzun vuruşunda Emersonn, kafayla topu Janderson ile buluşturdu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı şık bir şekilde ceza yayının sağından hızla kale alanına yönelen Olaitan'a aktardı. Beninli futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Grbic ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1

        51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ,kaleci Grbic gole izin vermedi.

        65. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz

        Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş), Barış Kalaycı, Alper Demirol (Dk. 62 Serginho), Johnson, Ahmet Sivri (Dk. 75 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray, Tiago Çukur

        Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 87 Ahmet Ildız), Olaitan (Dk. 69 Miroshi), Dennis (Dk. 76 Efkan Bekiroğlu), Cherni, Emersonn (Dk. 87 Taha Altıkardeş), Janderson (Dk. 76 Sabra)

        Goller: Dk. 40 Olaitan, Dk. 65 Janderson (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Fatih Kurucuk, Dk. 50 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 31 Dennis, Dk. 85 Sabra (Göztepe)

