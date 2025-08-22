Fatih Karagümrük - Göztepe: 0-2 (MAÇ SONUCU) Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, 3. haftanın açılış maçında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. İzmir temsilcisine üç puanı getiren golleri Olaitan ve Janderson kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Habertürk Giriş: 22.08.2025 - 23:24 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:47

