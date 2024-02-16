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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: Girdiğimiz pozisyonları gol yapmalıydık - Futbol Haberleri

        Şota Arveladze: Girdiğimiz pozisyonları gol yapmalıydık

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, girdikleri pozisyon sayısına göre az skor üretebildiklerini dile getirerek, "Girdiğimiz pozisyonları gol yapmalıydık. Bir maçta 5-6 pozisyona giriyorsak birden fazla gol atmak gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 23:24 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:34
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        "Pozisyonları gol yapmalıydık"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Şota Arveladze, “Cuma akşamı için iyi ve tempolu bir maç oldu” dedi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Cuma akşamı için iyi, tempolu bir maç oldu. Bol pozisyonlu ve 2 gollü bir maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları gol yapmalıydık. Bir maçta 5-6 pozisyona giriyorsak birden fazla gol atmak gerekiyor. Kasımpaşa da çok iyi takım. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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