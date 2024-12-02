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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Fatih Kulaksız: Fırıldak işler bizde olmaz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Fatih Kulaksız: Fırıldak işler bizde olmaz

        Eyüpspor Kulübünün asbaşkanı Fatih Kulaksız, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:16 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:16
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        "Fırıldak işler bizde olmaz"
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        Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "FIRILDAK İŞLER BİZDE OLMAZ"

        Fatih Kulaksız, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Onurlu ve gururlu olduklarını belirten Fatih Kulaksız, "Yaklaşık 4-5 yıldır herkes konuşuyor. En son herhalde konuşma sırası bizde. Bizler onurlu ve gururlu insanlarız. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan geride onurlu ve gururlu bir yaşam bırakmak. Sonuçta bu bir oyun. Fırıldak işler, bizde olmaz. Çocuklar, herkese cevabını verdi. Çok hırs yapma durumu da söz konusu değildi. Her maçta olduğu gibi en iyi şekilde mücadele ettik. Bizim buradan puan almamız olağan dışı bir durum. Olağan olan ise Galatasaray gibi güçlü bir takımın kazanmasıydı. Eyüpspor, her alanda en iyi mücadeleyi gösterir." ifadelerini kullandı.

        "BU HAKSIZLIĞA KARŞI EN İYİ ŞEKİLDE CEVAP VERDİK"

        Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirten Kulaksız, "Başkanımız, 6 yıl önce göreve geldiği kongrede Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Eyüpspor, 2. ligde borç batağındayken başkanın Galatasaray taraftarı olmasında sorun yoktu. Bu haksızlığa en iyi şekilde cevap verdik. Beşiktaş'a karşı da iyi bir mücadele gösterdik. Endişe duyacağımız bir şey yok. Bizi tanımayan insanların ithamı çok çirkin. Geçtiğimiz hafta 3 sarı kartımız vardı. Benim sarı kart gören oyuncularım, gösterenden daha çok konuşuldu. Samsunspor ile gelecek hafta oynayacağız. Onların 5-6 oyuncusu sarı kart sınırındaydı ve hiçbiri kart görmedi. Hafta içi stoperimiz Vezo'nun sakatlanması tamamen tesadüf." şeklinde konuştu.

        Kulaksız, 6 yıldır hakemlerle ilgili konuşmadıklarını kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hakemleri konuşmazsak, hakem camiası daha iyi olur. Başkan Hacıosmanoğlu'na inanıyoruz. Kulüpler Birliği toplantısında bütün kurullar ordaydı. Başkan, orada herkese dürüst ve adaletli olmaları gerektiğini ifade etti. Biz kötü niyet aramıyoruz. Hatalar olacak. Hakemin 1 saniyede doğru vermesini beklediğimiz kararı televizyonda hocalar 3 saat tartışıyor. Biz, herkese saygı gösteriyoruz. Herkes de bize hak ettiğimiz saygıyı gösterecek. Futbol dışı olaylarla ilgilenmiyoruz. Avrupa kupalarına katılma hedeflerimiz var. Ülke puanı, istediğimiz seviyede değil. Biz de ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Milli takıma oyuncu yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

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