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HaberlerFutbolSüper LigAnkaragücü
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Fatih Mert: Alper Potuk bana söz verdi

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, takımın ligde kalacağına inandığını söyledi. Hakem hatalarından kendilerinin de canının yandığını belirten Başkan Mert, “Bu lig bu hakemlerle, bu VAR sistemi ile oynanacak, bitecek. Önümüzdeki sene sanki biraz bir şeyler değişir gibi geliyor bana” dedi

Fatih Mert: Alper Potuk bana söz verdi

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın göreve gelmesinin ardından takımın çıkışını değerlendiren Mert, “Hocamızın Ankaragücü’nde 3. sezonu. Daha önceki seferlerde zorlu zamanlarda göreve gelmişti. Ankaragücü’nü ligde tutmayı başardı hocam. Bu sefer de bu inançla zaten kendisiyle yola çıktık. Ben bu işin sonunda Ankaragücü’nün ligde kalacağına inanıyorum” diye konuştu.

ALPER POTUK AÇIKLAMASI

İstanbul deplasmanında galibiyeti getiren golün sahibi Alper Potuk hakkında konuşan Başkan Mert, “Hocamız Alper Potuk ile 2 hafta önce bir görüşme yaptı. Alper’e buradan milli takıma gitmesi ve bu takıma faydalı olması gerektiğini söyledi. Bu görüşmenin aynısını transferden önce ben de yapmıştım. ‘Seni buradan milli takıma göndereceksek gel’ demiştim. O zaman bana o sözü vermişti. ‘Başkanım ben elimden gelen her şeyi yapacağım, kendimi tekrar ispat edeceğim’ demişti. Son 2-3 haftadır da Alper bunu gerçekleştirdi. Bunun için de mutluyuz, her bir futbolcumuzun emeği çok önemli. Alper de öyle bir futbolcu. Takıma katkı sağlaması ve bugün onun golü ile galibiyet elde etmemiz son derece önemli” ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİRAZ BİR ŞEYLER DEĞİŞİR GİBİ"

Galatasaray galibiyetine bazı kesimler tarafından hakem üzerinden gölge düşürülmeye çalıştığını belirten Başkan Mert, “Maalesef maç sonu açıklamalar bizi üzdü. Sanki Ankaragücü futbol oynamadan, hakemle kazandı gibi bir algı yapıldı. Sürekli hakem konuşuldu. Bizim galibiyetimiz sanki hakem üzerinden alınmış gibi gösterildi. Biz buna katılmıyoruz. Bizim futbolcularımız çıktı, aslanlar gibi oynadı ve hak ettikleri galibiyeti aldılar. Bugün bunu burada da gösterdiler. Takımımız artık bir taktik oyunu oynamaya başladı. Bunu sahaya yansıtıyor. Hakem konusunda bizim de canımızın yandığı maçlar da var. Geçen seneden beri bizim de canımız yandı. Hakemler de sonuçta insan. Hata yapabiliyorlar. Hata kimin aleyhine yapılırsa o hafta en çok o ses çıkarıyor. Bu lig bu hakemlerle, bu VAR sistemi ile oynanacak, bitecek. Önümüzdeki sene sanki biraz bir şeyler değişir gibi geliyor bana. Kulüpler Birliği'nin yönetiminde de bu sürekli gündeme getiriliyor” şeklinde konuştu.

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