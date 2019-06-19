İstanbul'un Fatih ilçesinde Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada saat 16.30'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yanan iki katlı binanın yaklaşık bir ay önce yan tarafında yapılan inşaat çalışması nedeniyle zarar gördüğü ve çökme riski taşıdığı için boşaltıldığı belirtildi.

Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, binanın çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.