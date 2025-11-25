Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Ailenin şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi.

Raporda, "Anne, baba ve çocuklarından otopside alınan örnekler Kimya İhtisas Dairesince incelenmiş olup, numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve oğulları Kadir Muhammet Böcek'in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği ile aynı otelde kalan yabancı uyruklu 2 kişinin alınan ilk kan örneklerinin Kimya İhtisas Dairesince incelendiği belirtilen raporda, "Numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir." denildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul (Florya) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan incelemede, ekmek arası kokoreç, ekmek arası tavuk tantuni, sucuk ekmek, ezogelin çorbası, tüketime hazır pişmiş soslu midye dolma ve seyyar satıcıdan tüketime hazır pişmiş midye dolmadan alınan numunelerin, mikrobiyolojik kriterler ve histamin bakımından Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu tespit edilmiştir."