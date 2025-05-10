Fatih Tekke'den Türkiye Kupası sözleri: Sezonun en önemli maçı!

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün top rakipteyken iyi oynamamız gerekiyordu." ifadesini kullanarak, "Bence bunu çoğu bölümlerde riskli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İkinci toplarda belki yüzde elli yüzde elli daha başarılı olmamız lazımdı çünkü onlara çok çalışmıştık. Bugün biraz daha topun bizde kalması gerekiyordu. Ama bence kırılma noktaları rakipteyken pozisyonlar da verdik hatalar da yaptık." ifadelerini kullandı.

REKLAM İlk yarı iki tane pozisyon bulduklarını dile getiren Tekke, şöyle devam etti: "Onlardan bir tanesinin gol olması lazımdı. Bu olmayınca biraz daha farklı bir şey düşünmüştüm fakat maalesef öngöremediğimiz sakatlıklar oldu. Özellikle Enis’in ilk dakikalarda değişme zorunluğu son bölümde de Okay’ın değişmesi. Genel hatlarıyla çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Bugün sadece baskıda Muslera’yı boş bıraktık. Golün de bir tanesi duran top, onda da hatamız var. Diğer gol de zaten geçişten oldu. Gol pozisyonu varken ayağımızdaki topu kaptırdık. Yaptığımız küçük bir hatadan dolayı cezalandırıldık, ki rakip takımda zaten o yönde yetenekli oyuncu çok fazla. Şimdi önümüzde bizim için en değerli maçı var. Kolay bir maç mı, hayır. Bugün Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum."