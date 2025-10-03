Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirterek, milli ara öncesinde taraftarlara mutluluk yaşattıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:05 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu.

        "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarı ve ikinci yarı farklı bir görüntü sergilediklerini belirterek, "Bana genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Milli takım arasına girerken taraftarımıza mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. Pas kayıplarından dolayı ilk yarı ve ikinci yarı farklı geçti. İkinci yarıda tamamen kontrol bizdeydi. Buradan çıkaracağımız en önemli ders, basit top kayıplarını azaltmak olacak. Genel itibarıyla olumlu bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

        "GENÇ OYUNCULARIMIZ DİNAMİK VE DEĞERLİ"

        Oyun şablonunda bir değişiklik yapmadıklarını ifade eden Tekke, "Genç oyuncuların farklı mevkilerde oynamaları olabiliyor. Bizim takımımızda 30-40 milyon Euro'luk oyuncular yok. Genç ve dinamik oyuncularımız var. O yüzden saygıyı hak ediyorlar. Bazı oyuncularımızın geliştirmesi gereken yönleri var ama bunları kendileri de biliyor" şeklinde konuştu.

        "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Trabzonspor taraftarının maça ilgilisiyle ilgili gelen soruya ise Tekke, "Burası dolduğunda bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Trabzonsporlular ve Trabzon insanı, oyuncularımızın eksik yönlerini destek vererek kapatabilir. Bugün buna ihtiyacımız var. Onların gücü bize önemli katkı sağlıyor. Biz 250-300 milyon Euro'luk bir takım değiliz. Desteğe ihtiyacımız var" dedi.

        Tekke, milli arada hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hamas plana yanıtını iletti"
        "Hamas plana yanıtını iletti"
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası