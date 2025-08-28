Habertürk
        Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı

        Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin başında 2.00 puan ortalaması elde ederek sergilediği performansla teknik direktörlük kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:41
        Fatih Tekke, yuvada kendini buldu
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında yakaladığı performansla teknik adamlık kariyerindeki en iyi başlangıca imza attı.

        Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı ve Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Teknik Direktör Fatih Tekke, Karadeniz ekibiyle Trendyol Süper Lig'de bugüne kadar çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 2.00 puan ortalaması elde eden genç teknik adam, antrenörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar arasındaki en iyi derecesini elde etti.

        EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

        Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde en iyi sezon başlangıcını efsanesi olduğu bordo-mavili takımda gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçerek 3'te 3 yaptı. Tekke, bordo-mavili takım ile ligde bu sezon çıktığı maçlarda etkili bir görüntü sergiledi.

