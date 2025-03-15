Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ilk maçına çıktı!

Sezona Alanyaspor’da başlayan Fatih Tekke, 11. haftada oynanan ve golsüz tamamlanan Bodrum FK maçı sonrası yollar ayrıldı. Tekke, futbolculuk kariyerinde 1994-2006 yılları arasında 3 farklı dönemde formasını giydiği, gol krallığı yaşadığı ve kupalar kazandığı Trabzonspor’da teknik direktör olarak bu hafta itibarıyla ilk kez görev almaya başladı.