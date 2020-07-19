Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazandıkları Göztepe mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Muhakkak ki Falcao gibi bir oyuncunun sürekli oynaması hepimizin isteğidir. Oynadığı zaman skor katkısı yapar. Maalesef sakatlıklar nedeniyle bu sene kendisinden faydalanamadık"

"Şimdi ligi bir bitirelim, ondan sonra gerekli, tüm takımla ilgili bilgileri yönetime vereceğiz. Ama dediğim gibi oynamasını çok isterdim. Bundan önceki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak, bu gibi sorunların olmaması için oturup konuşacağız"

"Merak ettiğim bir konu var, kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan, zorunda bırakan bu haberleri bırakan kim. Bana göre esas konu bu? Özellikle dünkü Arda konusu... Bu haberleri veren ve verenler kim? Buraya bakmakta yarar var."

"Selçuk bundan sonra benim yanımda yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de."

"Maç öncesinde uçlarda yaşıyoruz her şeyi demiştim. Oyunu domine eden Galatasaray'ın, bir süredir kazanamaması oyuncularda bence mental olarak da sıkıntıya yol açtı. Bazı oyuncularımız neredeyse ilk yarıda top tutmakta zorlandı. Bu, geçen maçlarda yaşanan travmalardan kaynaklanıyor. Normal karşılıyorum. O yüzden, bir sıkıntı yaşadık. Genel olarak oyunu oynayan, gol pozisyonları da bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti; ancak son haftaya girilirken ligi nerede bitireceğimize bakacağız. Burada aldığımız üç puan iyi oldu. En azından kötü gidişe dur deme adına iyi oldu. Galatasaray'ın ve benim bu kadar alışık olmadığı üç puan hasreti bittiği için sevinçliyiz; ama normalde böyle bir şey olmamalı"

"Bu konularla ilgili yönetimimiz açıklama yaptı. Yapıyor da devamlı. Bunların çoğu yönetimsel konular. Sadece o değil birçok konumuz var bizim. Maddi, manevi konularımız var. Kurumsal konularımız var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Zaten bunların hepsini aşmamız lazım. Sadece yönetimimizin ve bizim değil, tüm Galatasaraylıların ısrarla üzerinde durması gereken konular var. Sorunları sadece geçmiş sorunlar olarak kabul etmeyip, bundan sonraki gelecek planlamasını da doğru yapmamız lazım. Ben geçen sene böyle gitmez dedim ama kimse bana neden böyle dediğimi sormadı. Böyle gitmeyeceği aşikâr. Bu ekonomik ortamda, pandemi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne kalmak belki bir küçük yarayı pansuman etmek gibi olabilir; ama esas yarayı kurutmak için neler yapmamız gerektiğinin kaygısını duymamız lazım"