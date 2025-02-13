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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'den Popescu paylaşımı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'den Popescu paylaşımı

        Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'da birlikte çalıştığı Popescu'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:56
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        Fatih Terim'den Popescu paylaşımı
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        Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

        Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisi Gheorghe Popescu'nun kendisini ziyaret ettiği anı paylaştı ve, "Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel. Ziyaretin için teşekkürler." ifadelerini yazdı.

        Fatih Terim ile Popescu arasındaki ziyarette Al Shabab Sportif Direktörü Paul Nedved de yer aldı.

        Fatih Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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