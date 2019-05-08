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Fatih Terim oluşan 'Şampiyonluk' havasından rahatsız!

Spor Toto Süper Lig'de son üç haftaya averajla lider giren Galatasaray'da zorlu Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı geldi. Oluşan 'Galatasaray şampiyon' havasından rahatsız olan tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi

Fatih Terim

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek kalan son 3 hafta öncesi liderlik koltuğuna yerleşen Galatasaray'da keyifler yerinde... Ancak kamuoyunda oluşturulan "Galatasaray şampiyon" algısı Florya'yı rahatsız ediyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre medyada ve sosyal medyada şampiyonluğa kesin gözüyle bakılması teknik direktör Fatih Terim'i de rahatsız etti. Kalan üç maçta ipleri sıkı tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, oyuncularına da sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

 

"HENÜZ ŞAMPİYON OLMADIK"

"Önlerindeki Çaykur Rizespor deplasmanının zorlu geçeceğini bilen Terim, ardından karşılaşacakları Başakşehir mücadelesine de takımının en iyi şekilde hazırlanmasını istiyor. Öğrencilerinden kulaklarını tıkamalarını ve asla rahatlamamalarını isteyen Terim'in, "Önemli bir avantaj elde ettik ama henüz şampiyon olmadık. Herkes bizi şampiyon olmuş gibi görebilir. Bu saatten sonra hata yapmak size yakışmaz... Çok mücadele ettik ama henüz bitmedi. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin" ifadeleriyle takımına seslendiği ifade edildi.

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