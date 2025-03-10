Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray özlenmez mi..." diyen Fatih Terim, "Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." yorumunu yaptı.

Yabancı hakem tartışmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi.