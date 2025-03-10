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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı! - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı!

        Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte Terim'in sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:08
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        "Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı!"
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        Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        "Galatasaray özlenmez mi..." diyen Fatih Terim, "Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı." yorumunu yaptı.

        Yabancı hakem tartışmasıyla ilgili olarak Fatih Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez!" cevabını verdi.

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