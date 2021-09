Fatih Terim: "Stratejik bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalar yaptı.

"NELSSON-MARCAO ÇOK İYİ BİR İKİLİ OLDU"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nelsson - Marcao, ikilisinin iyi bir ikili olduğunu kaydederek, "Nelsson'un sağ tarafta daha iyi oynadığı da çok açık. Gerek Luyindama, gerek Alpaslan; Nelsson ve Marcao dörtlüsüyle bu seneyi tamamlayacağız. Her biri görev verildiğinde çok iyisini yapabilecek oyuncular. Bugün ısrarla pası çok isteyen, topun bizde kalmasını çok isteyen bir hoca olduğum kesin. Bugün de bunu gördük. Geriden başlamak çok önemliydi. Bu yüzden diyebiliriz" dedi.

"BUGÜNÜ BİR ŞANS GOLÜNE BAĞLAMAK YANLIŞ OLUR"

"Şans diye bir şey benim hayatımda yok" diyen Fatih Terim, şunları söyledi:

"Olan birçok şeyi şans olarak addedebilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. O işe, o başarıya, o emeğe, o çalışmaya hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. Gole çok yaklaştık. Başka türlü gol bulabilirdik, daha fazla da olabilirdi. O gün yediklerimiz de kötü gollerde bunlar da var futbolda demiştik. Bugünü bir şans golüne bağlamak çok yanlış olur. Galatasaray bugün sahanın içerisinde İtalya'nın en iyi takımlarından biri olan Lazio'yu kalesinden oyun kurarak başlayan, oyun üstünlüğünü sahada ortaya koyan ki, Sarri deyince akla topa sahip olma gelir. Sarri'nin sistemine karşı bizim yaptıklarımızı iyi incelememiz lazım. Biz presle başlamadık, baskıyla başladık. Oyuna çıkmalarını, oyunu kurmalarını önledik. Zaman zaman da sıkıştırdığımız anda da dar alanda çok iyi presler yaptık ve hataya zorladık rakiplerimizi. Galatasaray'ın oyun stili bu. Kaleden alıp karşı kaleye kadar giden, Türkiye'nin en çok pas yapan, bazı stratejik maçlar dışında oyun üstünlüğünü hep alan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bugün basit pas hatalarımızı yapmasak, daha rahat oyun kurabilirdik. Oyun üstünlüğümüz varken yaptığımız basit hatalar var. Bloklarımız arasında açılan mesafeyi bugün hiçbir zaman görmediniz. Herhangi bir açıklık olmadı. Tek bir blok gibi oynamamızın sebebi, rakibimize hem alan vermemek hem de bir bütün halinde oynamaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Böyle bir oyun kurmadan hiç taviz vermedik. Bu bizim vazgeçmeyeceğimiz bir konu. Zaman zaman bazı oyuncularımızın bu gibi durumlarda yaptığı hatalardan dolayı devam edeceğiz. Özellikle onların oyuna çıkışlarında, 6 ve 8 numaraları kontrol etme düşüncesi bizim adımıza doğru bir hamleydi. Bu genç takım her geçen gün daha da tecrübelenecek. Sette daha sabırlı olmalıyız. Sette tercih hatalarını daha az yapmalıyız. Bu felsefemiz hiç değişmeyecek. Biz hücum devamlılığını, atak devamlılığını mutlak Türkiye Ligi'nde de, burada da daha iyi yapacağız önümüzdeki günlerde. O ancak rakibi planlı bir çıkışa veya hataya zorlayacak. Basit pas hatası yapmayacağız, her yere beraberce giden, topa yakın, arkadaşına yakın formülü işlemeli sahada."

"STRATEJİK BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferini ve taraftarı çok özlediklerini kaydeden deneyimli teknik adam, "Atmosferi ve taraftarı özlediğimiz çok açık. Oyuncularımız da ısınırken, maçtan sonra devamlı etkilendiler. Maç içerisinde iyi oyunun verdiği mesaj, taraftar tarafından kendilerine döndüğünde itici güç oluyor. O zaman Galatasaray'ın oyunu yükseliyor ve daha iyi işler çıkıyor ortaya. Bugün de bazı baskılarda, preslerde, benim gibi taraftar da özlemiş onu, çok etkileri oldu. Ali Sami Yen'de bizim pek çok başarımızda ve zaferimizde, oynanan oyun ile seyircinin bütünleştiği andaki moral yükseltisinin çok yüksek olduğu görülüyor. Bu da bugün bizi çok mutlu etti. Avrupa'da lider olmayı özlemişiz, ilk maç da olsa. Dolayısıyla stratejik bir galibiyet aldığımız söyleyebilirim. Genç bir takımız. Bazı konularda sabırsız davranıyoruz, bazı konularda erken davranıyoruz. Basit hatalar yapıyoruz. Antrenmanlarda oyun anlayışımızın rakiple nasıl oynayacağımızın planını anlatırken bunları o kadar güzel alıyorlar ki, hiçbir sıkıntı yok. Ama kolay değil. Büyük bölümü çok genç. Bazıları ilk kez yurt dışında yaşıyor. Her gün gelişeceğiz ama bu tip galibiyetlerin çok önemli rolü var bu süreçte. Güven ortamının oluşmasında çok büyük bir önemi var galibiyetlerin, hata yapmaktan korkmayacaklar, bir daha hata yapacaklar, bir daha deneyecekler. Her geçen gün o tecrübe kendilerine hayatları boyunca yardımcı olacak. Bugün kötü bir oyun, farklı kaybedilen bir maçın korkusunu hafif de olsa yaşadım. Kimseden çekinmeyen bir adamım ama onlar adına endişelerim oldu. Ama Allah'a şükür bugün çıktılar ve futbolu en iyi şekilde oynamaya çalıştılar" diye konuştu.

"SARRI BENİ ÇOK MAHCUP ETTİ"

Maurizio Sarri'nin kendisi hakkında söylediği güzel sözlerden dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sarri çok güzel şeyler söylemiş. Beni takip ettiğini, Firenze'ye yakın bir yerde oturduğu için maçlarımı takip ettiğini söylemiş. Açıkçası beni mahcup etti. Ben kendisine yöneldiğim zaman beni mahcup etti, ben de sarıldım kendisine ve tebrik ettim. Sarri benim meslektaşım. Kendisine saygı duyuyorum. Çok iyi bir teknik direktör. Antrenörlük yaptığı takımlarda seyrettim, ben de onu izledim. Bir futbol anlayışı olan ve bundan vazgeçmeyen ve çok değerli bir hoca. Ondan bunları duymak beni çok gururlandırdı" dedi.

"BUNU YAPACAKSAK BİZLER YAPACAĞIZ"

Geçmişte Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki makasın çok açıldığını söylediğinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Ben bunu bazı şeylere dayanıp söyledim, bir maçta vazgeçecek halim yok. Gene bunu yapacaksak bizler yapacağız. Bugünkü galibiyet hakikaten güzeldi. Dışarıdan biri seyrettiği zaman güzel bir maçtı. Eğer ben yarın bir futbol seyircisi olsam, programa baksam, Galatasaray-Lazio maçını seyretmek için bir işaret koyarım demiştim. Bugün de haklı olduğum ortaya çıktı. Çok zevkli bir maçtı. Giden gelen bir maçtı. İki çarpışan strateji. Ortaya konan güçlü taktikler, düşünceler. Dolayısıyla onu söylerken birçok argümanım vardı ama bu kazanmayacağız demek değil. Bunun devamlılığı ülke adına çok önemli. Bu kazanımları devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu yol o kadar güzel bir yol değil, zaman zaman tökezlediğimizde oyuncularımıza yüklenmeyeceğiz" yorumunu yaptı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA LAYIK BİRÇOK HOCA VAR, HERKESİN SEÇİMİ KENDİSİNİ BAĞLAR, SAYGI DUYULMASI GEREKİR"

"A Milli Takım'a Türk teknik direktör bulamıyor muyuz" sorusuna yanıt veren Terim, şunları söyledi: "Sorun Türk Milli Takımı'na Türk hoca bulamıyoruz değil. Türk Milli Takımı'na layık birçok hoca var. Seçimlerini ona göre yapmışlardır. Birçok Türk hoca var. Öbür türlü herkesin seçimine saygı duyacağız. Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Bakın tarihe bütün başarıları onlar elde etmiştir. Arkadaşlarıma haksızlık edilmesini istemem. Herkesin seçimi kendini bağlar, saygı gösterilmesi gerekir. Milli takımın etrafında hepimiz birleşeceğiz. Bugün çok önemli hocalarımız var."

"KEREM'İ BEN TEŞVİK EDİYORUM, BİRE BİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem tabii sprinter bir oyuncu olduğu için zaman zaman pas hataları yapıyor ama hepsi yapıyor, sadece Kerem değil" diyen deneyimli teknik adam, "Her geçen gün o da daha doğru oynamayı, daha az hata yapmayı öğrenecek. Bunları bire bir de konuşuyoruz, aktarıyoruz. Hem video olarak pozisyonları görüyorlar hem de sahada pratik yapıyoruz. Her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim. Şu bir gerçek ki, rakip takım için tehlike olduğu sürece yaptığı hatalar çok sorun olmaz. O da bu eksiğinin farkında. O da topu az kaybetmek için uğraşıyor. Top kaybetmesini bu kadar önemli hale getirirsek, başka hareketleri yapamaz. Onu da öyle halletmek zorundayız. Ona takılır kalırsa başka şeyleri kaçırır. Ben de onu teşvik ediyorum. Bire birleri çok önemli bizim için. Ben teşvik ediyorum, her güzelin de bazı kusurları olur" ifadelerini kullandı.

Sacha Boey'in sakatlığı üzerinden 1-2 hafta geçtiğini, toplamda ise 3-4 haftalık bir süreç olduğunu kaydeden Terim, Boey'in bir an önce geri dönmesini temenni ettiğini de dile getirdi.