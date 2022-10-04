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Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

Futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen Golden Foot (Altın Ayak)'ta adaylar belirlendi. Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Altın Ayak Efsane Ödülü'ne aday gösterilirken, Burak Yılmaz ise Messi, Lewandowski ve Benzema gibi isimlerle Golden Foot ödülü için yarışacak.

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  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    Geleneksel olarak her yıl Monte Carlo'da düzenlenen ve futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödül töreni için geri sayım başladı.
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    Büyük ilgi gören ödül için dünyanın en önemli futbolcuları yarışırken, bu yıl listede tanıdık isimler de bulunuyor.  
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    4 Ekim Salı itibarıyla oylama işlemi başlanan ödülde Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz aday listesinde kendisine yer bulurken, Galatasaray'ın yeni transferleri Mauro Icardi ve Juan Mata da 30 kişilik listede yer aldı.

     

     
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    Listede ayrıca bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa da bulunurken, Manchester United ile kötü bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti.
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    30 kişilik Golden Foot adayları şu şekilde;

    Burak Yılmaz, Mauro Icardi, Juan Mata, Shinji Kagawa, Lionel Messi, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Kevin de Bruyne, Thiabaut Courtois, Olivier Giroud, Paulo Dybala, Francesc Fabregas, Ciro Immobile, Jorginho, Harry Kane, N'Golo Kante, Robert Lewandowski, Marcelo, Wu Lei, Alvaro Morata, Thomas Müller, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Heung Min-Son, Luis Suarez, Thiago Silva, Virgil van Dijk.
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    *Taraftarlar ve futbolseverler Golden Foot için oylarını, "www.goldenfoot.com" üzerinden verebiliyor.
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    FATİH TERİM'İN 3 RAKİBİ VAR!

    Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görüldü. 
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    Organizasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olduğu belirtildi.
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    Açıklamada, "Anadolu ve futbol dünyasının referans noktası Fatih Terim, bu önemli ödülü 21 Aralık 2022'de Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'un ev sahipliğinde düzenlenecek Şampiyonlar Ödül Töreni'nde alacak." ifadesi kullanıldı.
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    2003'ten bu yana verilen ödül kapsamında tecrübeli teknik direktörün ayak izine, Monako Prensliği'nin meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer verileceği kaydedildi.
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    EFSANELER KAZANDI

    Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden "Altın Ayak"ın efsaneler kategorisine seçilenler arasında Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer ve Pele gibi isimler bulunuyor. 
  • Fatih Terim ve Burak Yılmaz Golden Foot'a aday!

    "Altın Ayak" ödülü, efsanelerin yanı sıra aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş ve üzeri oyunculara da veriliyor.

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