Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Fatih Ürek, bir yolcunun saldırısına maruz kaldı. Yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel boyuta ulaşınca, olaya polis müdahale etti
Giriş: 07.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:28
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Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Fatih Ürek, burada bir yolcunun saldırısına uğradı.
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Tekerlekli sandalyeyle uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan gerilim, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.
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Yaşanan olayların ardından polisin müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.