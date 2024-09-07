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        Haberler Magazin Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı

        Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı

        Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Fatih Ürek, bir yolcunun saldırısına maruz kaldı. Yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel boyuta ulaşınca, olaya polis müdahale etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:28
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        Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Fatih Ürek, burada bir yolcunun saldırısına uğradı.

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        Tekerlekli sandalyeyle uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan gerilim, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

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        Yaşanan olayların ardından polisin müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.

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        58 yaşındaki şarkıcı, yaşanan olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Bir kullanıcının, "Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sana yapılan her türlü şiddeti kınıyorum" mesajını kendi hesabında paylaştı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, İHA, Instagram

        #fatih ürek
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