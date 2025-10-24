Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin FATİH ÜREK SON SAĞLIK DURUMU: Fatih Ürek iyileşti mi, hastaneden çıktı mı, son durum ne?

        Fatih Ürek iyileşti mi, hastaneden çıktı mı, son durum ne? Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

        Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu kalbinin durması ve hastanede tedavi görmesi sonrası merak ediliyor. Apar topar hastaneye kaldırılan Ürek yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan en son açıklama Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin oldu. Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında yoğun bakıma alındı. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, hastaneden çıktı mı, son durum nedir?

        Giriş: 24.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:45
        Fatih Ürek sağlık durumu merak ediliyor. Hastanede tedavi gören Fatih Ürek’i sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Kalp krizi geçirip entübe edilen 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Peki Fatih Ürek son sağlık durumu nasıl?

        FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU

        Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

        NE OLMUŞTU?

        Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

        FATİH ÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

