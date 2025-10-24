FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.