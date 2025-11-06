Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek iyileşti mi, nasıl, hastaneden çıktı mı?
Uzun süredir sağlık sorunu sebebiyle hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. Kalp krizi sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatih Ürek ve Muazzez Abacı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu söyleyen Zerrin Özer; "Her gün dua ediyorum" demişti. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, hastaneden çıktı mı, iyileşti mi?
Fatih Ürek son sağlık durumu araştırılıyor. 15 Ekim’de kalp durması sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Fatih Ürek yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in son durumu nasıl?
FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fatih Ürek henüz hastaneden çıkmadı. 15 Ekim'den beri hastanede tedavisi devam ediyor.
Yoğun bakımda entübe şekilde uyutulan Fatih Ürek’in gözlerini açıp kapadığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda Dr. Osman Müftüoğlu, Ürek’in göz hareketlerinin reflekse dayalı bir durum olabileceğini, ancak aynı zamanda bilinç tepkisi olarak da yorumlanabileceğini belirtti.