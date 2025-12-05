Habertürk
        Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? Fatih Ürek yaşıyor mu?

        Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

        Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve uzun süre duran kalbi müdahaleyle yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ürek'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, sanatçının hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

        Giriş: 05.12.2025 - 00:34 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:34
        Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
        Evinde yaşadığı kalp kriziyle sevenlerini derin bir endişeye sürükleyen ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’ten bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kalbinin yaklaşık 20 dakika durmasının ardından hayata döndürülen Ürek’in son durumu kamuoyunda merakla araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

        FATİH ÜREK SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

        15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran Fatih Ürek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yaklaşık 50 gündür stabil bir seyir izleyen sanatçının tedavisinin uzun sürmesi ve kalbin bir süre durması nedeniyle durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Doktorlar, sürecin hassasiyetine dikkat çekerken ünlü sanatçının yoğun bakım ünitesinde, uzman hekimlerin sürekli gözetimi altında tedavisinin sürdüğü ifade ediliyor.

        FATİH ÜREK'İN SON DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

        Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv son durumu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

        “Fatih Ürek’in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir.

        Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”

