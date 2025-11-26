NELER OLMUŞTU?

Fatih Ürek’in 15 Ekim 2025’te kalbi durmuş, sağlık çalışanlarının ilk müdahale sonrası yaklaşık 20 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılmıştı.

Kaldırıldığı hastaneden gelen ilk açıklamada Ürek’in, yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken hayati tehlikesinin mevcut olduğu belirtildi.

Daha sonra doktorundan gelen açıklamada "Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, yoğun bakım odasını ziyaret ettiği sırada sanatçının göz kırptığını iddia ederken; Dr. Osman Müftüoğlu ise, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini ancak nörolojik açıdan olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.