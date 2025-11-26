Fatih Ürek'in sağlık durumu kritik seyrediyor: Fatih Ürek'in son durumu nasıl?
Geçtiğimiz ay İstanbul'daki evinde kahvaltı ederken kalbi duran Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada, Ürek'in durumunun kritik olduğu ve doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi. Peki Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler
FATİH ÜREK KALP KRİZİ GEÇİRDİ: KALBİ DURAN ÜREK’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek’in, yaklaşık bir ay önce İstanbul'daki evinde kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Ürek’in tedavisi sürüyor.
FATİH ÜREK’İN SON DURUMU
Fatih Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
Ürek’in gözlerini kırptığı iddiasının üzerine Dr. Osman Müftüoğlu, "Bu tür göz refleksleri, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
Fatih Ürek’in 15 Ekim 2025’te kalbi durmuş, sağlık çalışanlarının ilk müdahale sonrası yaklaşık 20 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılmıştı.
Kaldırıldığı hastaneden gelen ilk açıklamada Ürek’in, yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken hayati tehlikesinin mevcut olduğu belirtildi.
Daha sonra doktorundan gelen açıklamada "Kalp ve ritm açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz." ifadeleri yer aldı.
Fatih Ürek'in arkadaşı Nalan Aksoy, yoğun bakım odasını ziyaret ettiği sırada sanatçının göz kırptığını iddia ederken; Dr. Osman Müftüoğlu ise, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini ancak nörolojik açıdan olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.