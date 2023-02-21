AA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Fatma Mavi'nin boğulup, evinin yakılarak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. BENZİNLE EVİNİN BULUNDUĞU YERE GİTMİŞLER Savcının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, sanık Ergin Aktürk ve maktul Fatma Mavi'nin aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle 1 Kasım 2020'de telefonda tartıştıkları, sonrasında sanığın diğer sanık Ali İlkay Sarı ile akaryakıt istasyonundan benzin alarak maktulün evinin bulunduğu yere gittikleri aktarıldı.

EVE ÇIKIP, FATMA'YI BOĞAZINI SIKARAK DARP ETMİŞ Ergin Aktürk Sanık Aktürk'ün eve çıkarak maktulün boğazını sıkıp darp ettiği, benzin dökerek evi ateşe verdiği anlatılan mütalaada, daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kadının cesedini buldukları belirtildi.

RAPOR: ÖLÜMÜ YANIK VE DUMANDAN BOĞULMA Otopsi raporuna göre, maktulün boynunda bası bulguları tespit edildiği, ölümünün yanık ve dumandan boğulma sonucu meydana geldiği ifade edilen mütalaada, dolayısıyla maktulün sanık Ergin Aktürk tarafından darp edilip, boğazı sıkıldıktan sonra henüz sağ iken evle birlikte yakılarak öldürüldüğü, sanık Ali İlkay Sarı'nın da suç işlenmeden önce Aktürk'e yardımcı olduğu anlatıldı. 2 SUÇTAN CEZALAR İSTENDİ Sanık Ergin Aktürk'ün "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Ali İlkay Sarı'nın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HER 2 SANIĞIN DA ASLİ FAİL OLARAK CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Abdülkadir Çiçek, her iki sanığın da asli fail olarak cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ali İlkay Sarı, "İlk günden beri söylüyorum. İşlemediğim bir suçtan burada tutukluyum. Yıllarım burada telef olup gidiyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Ergin Aktürk ve avukatı ise savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.