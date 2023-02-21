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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bahçelievler'de boğulup yakılan Fatma Mavi vahşetinde istenen ceza belli oldu!
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İstanbul'da boğulup, yakılan Fatma Mavi davasında istenen ceza belli oldu

İstanbul Bahçelievler'de, 2020 yılında Fatma Mavi'nin boğulup yakılarak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar için "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçlarından ceza istedi

İstanbul Bahçelievler'de boğulup yakılan Fatma Mavi vahşetinde istenen ceza belli oldu!
AA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Fatma Mavi'nin boğulup, evinin yakılarak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

BENZİNLE EVİNİN BULUNDUĞU YERE GİTMİŞLER

Savcının açıkladığı esas hakkındaki mütalaada, sanık Ergin Aktürk ve maktul Fatma Mavi'nin aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle 1 Kasım 2020'de telefonda tartıştıkları, sonrasında sanığın diğer sanık Ali İlkay Sarı ile akaryakıt istasyonundan benzin alarak maktulün evinin bulunduğu yere gittikleri aktarıldı.

EVE ÇIKIP, FATMA'YI BOĞAZINI SIKARAK DARP ETMİŞ

Ergin Akt&uuml;rk
Ergin Aktürk

Sanık Aktürk'ün eve çıkarak maktulün boğazını sıkıp darp ettiği, benzin dökerek evi ateşe verdiği anlatılan mütalaada, daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kadının cesedini buldukları belirtildi.

RAPOR: ÖLÜMÜ YANIK VE DUMANDAN BOĞULMA

Otopsi raporuna göre, maktulün boynunda bası bulguları tespit edildiği, ölümünün yanık ve dumandan boğulma sonucu meydana geldiği ifade edilen mütalaada, dolayısıyla maktulün sanık Ergin Aktürk tarafından darp edilip, boğazı sıkıldıktan sonra henüz sağ iken evle birlikte yakılarak öldürüldüğü, sanık Ali İlkay Sarı'nın da suç işlenmeden önce Aktürk'e yardımcı olduğu anlatıldı.

2 SUÇTAN CEZALAR İSTENDİ

Sanık Ergin Aktürk'ün "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Ali İlkay Sarı'nın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HER 2 SANIĞIN DA ASLİ FAİL OLARAK CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Abdülkadir Çiçek, her iki sanığın da asli fail olarak cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Ali İlkay Sarı, "İlk günden beri söylüyorum. İşlemediğim bir suçtan burada tutukluyum. Yıllarım burada telef olup gidiyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Ergin Aktürk ve avukatı ise savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamını karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE OLAYI TASARLAYARAK İŞLEDİĞİ ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan sanık Ergin Aktürk'ün olay tarihi 1 Kasım 2020'den 1 ay önce tanıştığı maktul Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtildi.

Otoparkta çalışırken tanışan diğer sanık Ali İlkay Sarı ile Aktürk'ün olay tarihinde akaryakıt istasyonuna gittiği anlatılan iddianamede, Sarı'nın buradan bir bidon benzin aldığı, sonrasında birlikte Aktürk'ün evine gittikleri, evden yaya olarak ayrılıp minibüse bindikleri kaydedildi.

Sonrasında da Aktürk'ün tek başına gittiği maktulün evini ateşe verdiğinin tahmin edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların telefon kayıtlarının incelenmesinde de maktul Mavi ve sanık Aktürk'ün olay tarihinde iletişim halinde olduklarına işaret edildi.

İddianamede, sanık Aktürk'ün saat 08.50-09.00 arasında evine gittiği maktulü elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip buradan ayrıldığı, maktulün de yanarak ve dumandan boğularak öldüğü tespitine yer verildi.

Sanık Aktürk'ün olayı tasarlayarak işlediği aktarılan iddianamede, 2 sanığın da "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "yangınla mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

*Fotoğraflar: DHA

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