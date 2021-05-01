Fatma Turgut konseri İş Sanat'ta



Alternatif rock müziğin güçlü sesi Fatma Turgut, mayıs ayının ilk günü İş Sanat izleyicileriyle buluşacak. Maximum Genç için kaydedilen konserin, İş Sanat YouTube kanalındaki ilk gösterimi bu akşam saat 20.30’da yapılacak.

Sanatçı “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Yalnızlık Senfonisi”, “Değmesin Ellerimiz”, “Dağılmak İstiyorum”un da aralarında bulunduğu sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İş Sanat izleyicilerinin ekranlarına konuk olacak.

Fatma Turgut konserinin yanı sıra İş Sanat ve Maximum Genç işbirliğinde hayata geçirilen Cem Adrian, Melike Şahin, Son Feci Bisiklet, Can Ozan konserleri de sezon sonuna kadar İş Sanat ve Maximum Genç YouTube kanallarında izlenebilir.