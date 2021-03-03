"HİÇBİR GRUP ÜYESİYLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Turgut, ayrıca eski grubu Model hakkında da konuştu.

Şarkıcı, "Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika'ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve 'Türkiye'ye dönmeme kararı aldık' dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum" ifadelerini kullandı.