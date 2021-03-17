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Fatoş Kabasakal: Çok aktif bir çocuk

Önceki gün kızı Mila ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu ve sunucu Fatoş Kabasakal, gazetecilerle sohbet etti. Kabasakal, "Kızım Mila, oyun okuluna başladı. Okul çıkışı da Mila'ya alışveriş yapmak için buraya geldik. Ona spor ayakkabı almak için mağazaları geziyoruz. Mila, çok aktif bir çocuk" dedi

Fatoş Kabasakal: Çok aktif bir çocuk - Magazin haberleri
"Çok aktif bir çocuk"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2018 yılında iş insanı Erkan Kayhan ile evlenen oyuncu ve sunucu Fatoş Kabasakal, önceki gün kızı Mila ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Kabasakal, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Fatoş Kabasakal, "Kızım Mila, oyun okuluna başladı. Okul çıkışı da Mila'ya alışveriş yapmak için buraya geldik. Ona spor ayakkabı almak içi mağazaları geziyoruz. Mila, çok aktif bir çocuk" ifadelerini kullandı.

"20 KİLO ALDIM" DEMİŞTİ

Kabasakal, geçtiğimiz yıl ekim ayında Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere takılmıştı. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Fatoş Kabasakal, hamilelik süreci hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, "Kızım Mila'ya hamile kaldığım dönem 18 kilo almıştım. İkinci hamileliğimde erkek çocuğum olacak ve 20 kilo aldım" demişti.

İlk hamileliğimde karnının bu kadar büyümediğini belirten Kabasakal, "Erkek çocuklarda annelerin karnı daha çok büyüyor ve daha sivri oluyor. Benim kilo almam beni rahatsız etmiyor, aldığım gibi doğum sonrası verebiliyorum. Çocuğum, sağlıklı doğsun, kilo almamda sıkıntı yok. Şu an dokuz aylık hamileyim. Yarın bir gün doğurabilirim" şeklinde konuşmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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