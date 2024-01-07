Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Leziz fava tarifi! Lezzetli ve besleyici yemekler arasında özel bir yeri olan fava, Akdeniz mutfağının sevilen bir lezzetidir. Hem pratik hazırlanışıyla hem de zengin aromasıyla sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Özellikle Akdeniz'in güneşle buluşan topraklarından ilham alan bu tarif, baklagillerin eşsiz tadını ve zeytinyağının hafifliğini bir araya getirir. İşte, lezzetiyle damakları şenlendiren nefis bir fava tarifi!

Habertürk Giriş: 07.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:39 facebook

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