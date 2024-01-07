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        Haberler Yemek Yapma Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Leziz fava tarifi!

        Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Leziz fava tarifi!

        Lezzetli ve besleyici yemekler arasında özel bir yeri olan fava, Akdeniz mutfağının sevilen bir lezzetidir. Hem pratik hazırlanışıyla hem de zengin aromasıyla sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Özellikle Akdeniz'in güneşle buluşan topraklarından ilham alan bu tarif, baklagillerin eşsiz tadını ve zeytinyağının hafifliğini bir araya getirir. İşte, lezzetiyle damakları şenlendiren nefis bir fava tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:39
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        Akdeniz'in enfes lezzetleriyle sofraları renklendiren fava tarifi, gastronomi dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Zengin besin içeriğiyle dikkat çeken bu yemek, baklagillerin özel bir lezzeti olarak biliniyor. Zeytinyağı ve baharatların uyumlu buluşmasıyla hazırlanan favayı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, lezzetiyle sofraları süsleyen fava tarifi!

        FAVA MALZEMELERİ

        • 300 gr kuru iç bakla
        • Yarım su bardağı zeytinyağı
        • 1 adet büyük boy kuru soğan
        • Yarım çay kaşığı zerdeçal
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Yarım demet dereotu
        • 3,5 su bardağı sıcak su
        • Üzeri için;
        • 1 büyük kırmızı soğan
        • 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
        • Yarım limon suyu
        • 7-8 sap dereotu

        FAVA YAPILIŞI

        • Baklaların üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip 6-7 saat veya bir gece bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayarak sularını süzdürün.
        • Zeytinyağını geniş bir tencereye alın, soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. İç baklaları soğanlara ekleyip zerdeçal, şeker, tuz, dereotu ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp baklalar yumuşayana ve suyunu tamamen çekip koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Dibinin tutmaması için ara sıra karıştırmaya devam edin.
        • Ocağı kapatıp blender ile püre haline getirin. Yuvarlak veya baton kalıbı streç film ile kaplayarak favayı kalıba dökerek üzerini kaşıkla düzleştirin. Soğuması için buzdolabına alın.
        • Üzeri için kırmızı soğanları yemeklik doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavurun, limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kavurup ocağı kapatın.
        • Favayı servis tabağına geçirin, kavrulmuş soğan ve ince doğranmış dereotu ile süsleyerek üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin.
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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