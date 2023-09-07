Fazıl Say: Bu geceyi babama ithaf ediyoruz
Piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz yıl hayata veda eden babası Ahmet Say'ı anmak için Ankara'da düzenlenen gecede dinleyicilerle buluştu
"HAYATI YALNIZCA YAŞADIĞI ZAMANLA SINIRLI DEĞİL"
Etkinlikte söz alan Ahmet Say’ın yakın dostu şair Ahmet Telli, “Ahmet Say’ı 47 yıl önce tanıdım. Ahmet Say’ın hayatı yalnızca yaşadığı zamanla sınırlı değil. Yaşanacak hayatları sundu bize. Bu ufuk her türlü kötülüğün bittiği, aydınlık bir ütopyanın yeşillendiği zamanlardır” ifadelerini kullandı.
"BU GECEYİ BİR AİLE OLARAK BABAMA İTHAF EDİYORUZ"
Anma gecesinin bir kısmını kendisi sunan Fazıl Say ise, “Seslendirdiğimiz şarkıları babamla olan ilişkisiyle anlatmaya çalışacağım. Bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu geceyi bir aile olarak babama ithaf ediyoruz ve her yıl etmeye devam edeceğiz. Ben buraya saat 18.00’de geldim ve dışarısı tamamen insanlarla doluydu. Konserin başlamasına saatler varken, bu kadar kalabalık olması bizi çok duygulandırdı” dedi.
Fotoğraflar: AA, İHA