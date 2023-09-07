Fazıl Say: Bu geceyi babama ithaf ediyoruz

"BU GECEYİ BİR AİLE OLARAK BABAMA İTHAF EDİYORUZ"

Anma gecesinin bir kısmını kendisi sunan Fazıl Say ise, “Seslendirdiğimiz şarkıları babamla olan ilişkisiyle anlatmaya çalışacağım. Bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu geceyi bir aile olarak babama ithaf ediyoruz ve her yıl etmeye devam edeceğiz. Ben buraya saat 18.00’de geldim ve dışarısı tamamen insanlarla doluydu. Konserin başlamasına saatler varken, bu kadar kalabalık olması bizi çok duygulandırdı” dedi.

Fotoğraflar: AA, İHA