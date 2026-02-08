Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Fazıl Say'dan benzersiz bir konser

        Fazıl Say'dan benzersiz bir konser

        Klasik müzik ile cazın sınırlarını aşan konserde, besteci ve piyanist Fazıl Say'ın bestecilik dünyası, Ferit Odman'ın derin ritmik dili ve anlık müzikal refleksleriyle, Görkem Ezgi Yıldırım'ın zarif soprano yorumu 16 Mart'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fazıl Say'dan benzersiz bir konser
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sahnede 50 yılı aşan Türk müziğinin dahi piyanisti Fazıl Say, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve caz davulunun uluslararası temsilcilerinden Ferit Odman, Wings'in katkılarıyla 16 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde benzersiz bir konser için bir araya geliyor. Bu özel buluşmada üç isim, klasik müzik ile cazın sınırlarını aşan özgün bir diyalog kuruyor.

        Konserin ilk bölümünde Fazıl Say’a, güçlü vokal tekniğiyle soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik ediyor. Dünya prömiyeri binlerce sanatseverin katılımıyla İznik Sahil Meydanı’nda gerçekleşen İznik Türküsü (Ballad of Nicaea), İstanbul’daki ilk seslendirilişiyle dinleyiciyle buluşuyor.

        REKLAM

        Konserin ikinci bölümünde ise Fazıl Say’ın etkileyici bestecilik dünyası ile Ferit Odman’ın derin ritmik dili, doğaçlama ve yaratıcılık arasındaki hassas denge üzerinden yeni bir anlatı oluşturuyor. Fazıl Say eserlerinden oluşan program, Say’ın anlatıcılığı ve Odman’ın anlık müzikal reflekslerinin iç içe geçtiği, her anı canlı ve tek seferlik bir deneyim sunuyor.

        Konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kolu ve bacağı kopan hastalar 10 saatte aynı anda ameliyat edildi

        Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan hastalar aynı anda 10 saat süren ameliyatyla opere edildiler. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer ...
        #Zorlu PSM
        #fazıl say
        #Görkem Ezgi Yıldırım
        #Ferit Odman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz