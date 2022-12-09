Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var

"İYİ DEĞİLİM"

"İyi değilim" diyerek yeni bir açıklamada bulunan Say, "İyi olmak için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanarak şunları aktardı:

İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var. Konserlerde iyiyi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz?

Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21'inci yüzyıla girerken neler hayal etmiştik... Ya şimdi? Bu ülke de iyi değil, dünya da iyi değil; kötü etkiliyor insanları, iyiye inanan insanları...