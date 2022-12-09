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Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var

30 Kasım 2022'de Ece Dağıstan ile yollarını ayırdığını duyuran Fazıl Say, yeni bir açıklamada bulundu. "Sosyal medyaya ara vermek istiyorum" diyen Say, "İyi değilim, zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı

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  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde evlenmişti. Ancak Say ile Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak 30 Kasım 2022'de boşandıklarını duyurmuştu.
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "İYİ DEĞİLİM"

    "İyi değilim" diyerek yeni bir açıklamada bulunan Say, "İyi olmak için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanarak şunları aktardı: 

    İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var. Konserlerde iyiyi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz?

    Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21'inci yüzyıla girerken neler hayal etmiştik... Ya şimdi? Bu ülke de iyi değil, dünya da iyi değil; kötü etkiliyor insanları, iyiye inanan insanları...
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "UZUN BİR MÜDDET SONRA GÜÇLÜ OLARAK DÖNECEĞİM"

    Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim. Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri. Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim. Sevgiyle, içtenlikle...
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "BİR SONRAKİ 2040 BEKLEYELİM GÖRELİM"

    1997–2004 yılları arasında da Gülyar Balcı ile evlilik yaşayan Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde ikinci kez boşanmasının ardından esprili bir paylaşımda bulunmuştu.

    Say, "Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülyar ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani; 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..." demişti.
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "EL ELE GİRDİK, EL ELE ÇIKTIK"

    Öte yandan dava sonrası Ece Dağıstan ile mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

    Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde.

    İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki...
    Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün.
    Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle...
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "BÖYLE BİR SON YAZMAM LAZIMDI"

    Fazıl Say'ın ardından Ece Dağıstanlı da ayrılık sonrası duygularını dile getirmişti. Dağıstanlı, "Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı... Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı... Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı...elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı... Ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı, o sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı... Çok güzeldi, hepsi hikayeydi..." mesajını paylaşmıştı.

    Ece Dağıstan'ın sosyal medya hesabından 'Say' soyadını kaldırmaması dikkat çekmişti.
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK"

    Ece Dağıstanlı, geçtiğimiz yıl Fazıl Say ile evliliğine ilişkin "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Eşine katıldığını belirten Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu. Ünlü çiftin bu açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    Tepkilere yanıt veren Ece Dağıstan, 'İşte o çanta' başlıklı bir mesaj yayınlamıştı. Dağıstan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    Köşe yazarları, psikologlar, sabah programları ve hatta sosyal medya bunu tartışıyormuş... Ayrı evlerde evlilik, evlilik sayılır mıymış? Madem ayrı ev niye berabermişiz? Evlilik kurumu özgürlüğü kaldırmazmış! Kadın diyor ki; 'Eve kamera yerleştiririm, temizlikçi hanımı yollarım kontrole' vs... Astrolog bilmem ne hanım 'Fazıl oğlak burcudur, o istemiştir' diyor. Bana da 'Yengeç burcu' uygun bulunuyor.
  • Fazıl Say: İyi değilim, zamana ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "KONU ANLAŞILMAMIŞ"

    Dedikodu programı yapan 3 evlilik, sayısız ilişki yaşamış ama hala 'Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır' diyen tiplerden kurduğumuz bu beklentisiz sevgi ilişkisini anlamalarını beklemiyoruz. Konu hiç anlaşılmamış. Anlamaya mesaisi yok kimsenin ama gevezeliğe var. Ben 17 yaşından beri yurtdışı, yurtiçi kendi düzeninde tek başına yaşayan biriyim. Evlenmek de hiçbir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim. Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu. Bizim '2' evimiz var doğru ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi bizim ilişkimizde sadece ama biz her günümüzü gecemizi çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz. Ve doğrudur ki; sırt çantamızla gidip, geliyoruz... Bu zahmetli mi? Evet bazen ama değer mi? Hem de nasıl... Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar ama bilsinler ki; bu hayat bize çok yakışıyor. Bu arada burcum 'koç...'

    "GÜNDE 2 KEZ SEVİŞİYORUZ" DEMİŞTİ

    Fazıl Say da evlilikleriyle ilgili gelen eleştirilere sosyal medyada yanıt vermişti.

    Ünlü piyanist, "2 ev var demek günde 2 kere sevişiyoruz demek. Bir o evde bir bu evde. Adamların 10'a kadar sayamadığını kabullenmiştik de bunlar 2'ye kadar sayamıyorlar" demişti.

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