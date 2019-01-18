Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Konya’da sevenleriyle buluştu.

Zafer Samancı'nın haberine göre 2 bin kişilik Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda sahne alan Say’ın konser biletleri konserden yaklaşık 1 ay önce tükendi.

Say, konserde, ''Truva Sonatı", "Kara Toprak'' ve ''İzmir Süiti'' eserlerini seslendirdi. Konserde ayrıca, sunucu Yekta Kopan ve Fazıl Say "Truva Sonatı" üzerine özel bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Fazıl Say, müzikseverler için ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı. Say'ın Truva Sonatı, 40 dakikalık ve 10 bölümlük bir piyano sonatından oluşuyor.

Konya’da hayranlarına hafızalara kazınacak bir konser yaşatan Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mevlana şehri Konya’da olmaktan mutluluk duyduğunu ve kendisine gösterilen ilgiden son derece onur duyduğunu açıkladı. Say ayrıca, Konya’da yeni projelere de imza atma kararı aldığını söyledi.

Öte yandan biletlerin tükenmesine rağmen yetkililer kendilerine yaklaşık 3 bine yakın bilet talebinin geldiğini ifade etti.