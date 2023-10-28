Haberler Yaşam Fazla deri ile doğan küçük Tom tıp tarihine ilginç bir şekilde geçti

Fazla deri ile doğan küçük Tom tıp tarihine ilginç bir şekilde geçti 1993 yılında dünyaya gelen Tom isimli bebek, doğduğunda vücudunda olması gerekenden daha fazla deri vardı. Uzun bir araştırma sonrası bebeğin tıpkı bir köpek türünde olan bir özelliğe sahip olabileceği keşfedildi. Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:14 facebook

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1993 yılında Güney Doğu Avustralya'da Tomm Tennent adında bir bebek herkesi şaşırtan özel bir durumla doğdu. Doğmadan önce, ultrasonlar zaten çok sıra dışı bir şeyin işaretini veriyordu ve ebeveynlerinin onu aldırıp aldırmayacağı konusunda şüpheye düşmesine neden oluyordu. Ancak baba Geoff Tennent, olması gerekeni yapmaya karar verdiklerini söylüyor.

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Hiçbir test veya kontrol, Tomm'un durumunun ne kadar ciddi olduğuna dair ebeveynlerini hazırlayamazdı. Anne ve babası onu ilk kez doğumhanede gördüklerinde tamamen şaşırmışlardı. Tomm'un annesi Debbie Tennent, Tomm'u göğsüne koyduklarında gözlerine inanamadı.