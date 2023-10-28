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        Haberler Yaşam Fazla deri ile doğan küçük Tom tıp tarihine ilginç bir şekilde geçti

        Fazla deri ile doğan küçük Tom tıp tarihine ilginç bir şekilde geçti

        1993 yılında dünyaya gelen Tom isimli bebek, doğduğunda vücudunda olması gerekenden daha fazla deri vardı. Uzun bir araştırma sonrası bebeğin tıpkı bir köpek türünde olan bir özelliğe sahip olabileceği keşfedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:14
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        1993 yılında Güney Doğu Avustralya'da Tomm Tennent adında bir bebek herkesi şaşırtan özel bir durumla doğdu. Doğmadan önce, ultrasonlar zaten çok sıra dışı bir şeyin işaretini veriyordu ve ebeveynlerinin onu aldırıp aldırmayacağı konusunda şüpheye düşmesine neden oluyordu. Ancak baba Geoff Tennent, olması gerekeni yapmaya karar verdiklerini söylüyor.

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        Hiçbir test veya kontrol, Tomm'un durumunun ne kadar ciddi olduğuna dair ebeveynlerini hazırlayamazdı. Anne ve babası onu ilk kez doğumhanede gördüklerinde tamamen şaşırmışlardı. Tomm'un annesi Debbie Tennent, Tomm'u göğsüne koyduklarında gözlerine inanamadı.

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        İlk zamanlarda Tom'un ilginç görüntüsünün nedeni bulunamadı ve tek umut, büyüdükçe cildinin doğal bir görüntüye kavuşmasıydı. Küçük Tom, yaklaşık 2,5 ay hastanede kaldı ve doktorlar onun üzerinde detaylı bir araştırma yaptı.

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        Doktorlar, Tom'un vücudunda Shar Pei yavruları gibi hyalüronik asit fazlalığı olduğunu keşfetti. İlginç bir şekilde, yavru köpekler büyüdükçe asit seviyesi de aynı şekilde düşüyor ve ciltleri değişiyordu. Doktorlar aynı şeyin Tomm'un başına da gelebileceğine inanıyordu.

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        Doktor Dr. Andrew Ramsden, Tomm'un yaşı büyüdükçe durumunun muhtemelen iyileşeceğini söyledi ve haklı çıktı. Tom, ilk çocukluk yıllarında farklı görünümü nedeniyle zorbalığa maruz kalsa da sonraki yıllarda cildi tamamen düzeldi.

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        Kaynak ve fotoğraflar: 60 Minutes Australia

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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