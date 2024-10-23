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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe, Manchester United maçına hazır! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Manchester United maçına hazır!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:50 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:53
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        Fenerbahçe, M. United maçına hazır!
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        UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

        İlk bölümü basına açık olarak yapılan idmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde katılmadı.

        Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la kısa bir görüşme yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti.

        5'e 2 top kapma idmanı yapan futbolcular, basına kapalı bölümde Manchester United maçının taktiği üzerinde durdu.

        Fenerbahçe-Manchester United müsabakası yarın saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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