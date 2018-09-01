FC Dallas - Houston 1836 maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. FC Dallas, 02 Eylül 2018 Pazar günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi FC Dallas 46 puanla 4. sırada, Houston 1836 28 puanla 17. sırada bulunuyor. FC Dallas son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 573. İddaa'da FC Dallas kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Houston 1836 kazanır 3.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FC Dallas son haftadaki Los Angeles Galaxy müsabasında 5-1 kazandı.

Houston 1836 ise Chicago Fire karşılaşmasında 3-0 kazandı.

FC Dallas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FC Dallas, kendi sahasında 26 gol attı, 14 gol yedi.

Houston 1836, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Houston 1836 14 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ